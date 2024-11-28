فرحة اللبنانيين بوقف إطلاق النار تدفعهم للعودة إلى وطنهم

لكن على الرغم من التكاليف الباهظة، يشعر روي بسعادةٍ غامرة. وقال: "لقد حلمنا دائماً بحفل زفاف شتوي في مسقط رأسنا، محاطين بأقرب الناس إلينا. أردنا أن نتزوج في ديسمبر من هذا العام، لكن لسوء الحظ، بدا الأمر مستحيلاً لعدة أشهر. في مرحلة ما، اعتقدنا أننا سنحضر والدينا إلى هنا، لكن حتى الرحلة من وإلى المطار كانت تحمل الكثير من المخاطر. حاولنا التفكير في العديد من البدائل، لكن المخاطر كانت عالية جداً".