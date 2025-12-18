"فخ المسح الضوئي".. شرطة أبوظبي تحذر من الـ QR المزيفة

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرًا عامًا بشأن انتشار ملصقات رموز QR المزيفة الموضوعة في الأماكن العامة. حذرت السلطة من أن هذه الرموز قد تُستخدم في مخططات الاحتيال الإلكتروني التي تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية والشخصية.

قالت الشرطة يوم الأربعاء إن المحتالين قاموا بوضع ملصقات QR مزيفة تشبه الرموز الرسمية للدفع على أجهزة الدفع، وأجهزة قياس مواقف السيارات، ولوحات القيادة، والأسطح المرئية الأخرى. ومع ذلك، عند مسح هذه الرموز المزيفة، يتم توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية تطلب منهم إدخال تفاصيل البطاقة أو البيانات الشخصية، مما يعرض الضحايا للقرصنة والاحتيال المالي.

نبهت السلطات الناس وأكدت على أن المدفوعات يجب أن تتم فقط من خلال التطبيقات الرسمية المعتمدة أو المنصات الحكومية الموثوقة. تم حث السكان على عدم مسح رموز QR إذا كان المصدر غير واضح أو إذا لم يكن الرمز معروضًا كجزء من لافتة أو لوحة رسمية. وفقًا للبيان، يجب على المستخدمين التحقق من اسم مشغل الخدمة قبل إتمام أي دفع. يجب عليهم تجنب إدخال التفاصيل المصرفية من خلال الروابط المشبوهة أو غير الموثوقة، والإبلاغ فورًا عن أي ملصقات مشكوك فيها أو محاولات احتيال مشتبه بها من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية.