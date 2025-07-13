فخ الفواتير الوهمية: الإمارات تحذر من عمليات احتيال متطورة

تدعي رسائل البريد الإلكتروني الخادعة أن رسوماً - غالباً ما تتراوح بين 399 دولاراً (1,400 درهم) أو 599 دولاراً (2,200 درهم) - قد تم دفعها بالفعل وستظهر قريباً في حساب المستلم.

أصبح مجرمو الإنترنت اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. فهم لا يعتمدون فقط على مخططات الاحتيال المختلفة - مثل المكالمات الاحتيالية، والرسائل النصية الخادعة، وروابط التصيد الاحتيالي (Phishing links)، أو عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية - بل يستغلون الآن نقاط ضعف الأنظمة للسيطرة الكاملة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة البيانات المالية والشخصية.

تحذيرات من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية

تحذر السلطات الإماراتية المقيمين من تصاعد ظاهرة الاحتيال التي تتضمن رسائل بريد إلكتروني وهمية تتنكر في شكل فواتير شرعية من شركات معروفة مثل McAfee Security و PayPal.

تدعي رسائل البريد الإلكتروني الخادعة أن رسوماً - غالباً ما تتراوح بين 399 دولاراً (1,400 درهم) أو 599 دولاراً (2,200 درهم) - قد تم دفعها بالفعل وستظهر قريباً في حساب المستلم. ولإلغاء المعاملة المزعومة، يتم حث المستلمين على التصرف بسرعة، عادةً في غضون 24 ساعة.

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يهرع الضحايا، الذين يصيبهم الذعر من الرسوم الزائفة، إلى الاتصال برقم هاتف أمريكي مذكور في البريد الإلكتروني. بمجرد الاتصال، يرشدهم المحتالون خلال سلسلة من الخطوات تمنحهم وصولاً عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - مما يسمح للمجرمين بسرقة معلومات شخصية ومالية حساسة مثل التفاصيل المصرفية، ومعلومات بطاقة الائتمان، وغيرها من البيانات المالية الحساسة، كل ذلك دون علم الضحية.

يأتي هذا الارتفاع في عمليات الاحتيال القائمة على أجهزة الكمبيوتر بعد حملة صارمة على الاحتيال القائم على الهاتف. في العام الماضي، ألقت شرطة دبي القبض على 494 فرداً في 406 حالة احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك. استخدم المحتالون في هذه الحالات المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وروابط وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا والوصول إلى حساباتهم.

وفي الوقت نفسه، كثفت شرطة الشارقة مراقبة الجرائم الإلكترونية. وأكد مسؤول من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية (CID) أن التدابير الاستباقية، بما في ذلك حملات التوعية العامة، جارية لمكافحة هذه العمليات الاحتيالية. وفي عملية حديثة، ألقت الشرطة القبض على رجلين احتاالا على ضحايا بأكثر من 3 ملايين درهم من خلال الوصول إلى 173 حسابًا مصرفيًا في جميع أنحاء الإمارات.

تؤكد السلطات أن الشركات ذات السمعة الطيبة لن تطلب أبداً من العملاء منح وصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر، أو إرسال فواتير من حسابات بريد إلكتروني شخصية، أو مشاركة أرقام هواتف خاصة لإلغاء المعاملات أو إجراء عمليات. وتحث الجمهور على تجنب التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

تجارب حقيقية: قصة نجاتين وخسارة مؤلمة

نجاة بأعجوبة

نجت أم مازن، موظفة حكومية، بصعوبة من الوقوع ضحية لإحدى هذه العمليات الاحتيالية. تلقت بريداً إلكترونياً من مرسل يُدعى "جاريد" مع مرفق كان عبارة عن فاتورة من McAfee Security. ادعت الوثيقة أن اشتراكها في برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها قد تم تجديده تلقائياً.

وبما أن برنامجها لمكافحة الفيروسات كان قد انتهت صلاحيته بالفعل، افترضت أنها سمحت بالتجديد عن طريق الخطأ واتصلت برقم خدمة العملاء الموجود في البريد الإلكتروني.

أجاب رجل وأرشدها لفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بها، والتنقل إلى قائمة "ابدأ"، والوصول إلى "المساعدة السريعة" (Quick Assist). ثم أعطاها رمزاً لإدخاله. قبل الضغط على "Enter" مباشرةً، لاحظت رسالة تحذير تفيد بأن من يتلقى الرمز سيحصل على سيطرة كاملة على نظامها وبياناتها.

أدركت أنها عملية احتيال محتملة، فحذفت الرمز وواجهت المتصل، مطالبة بمعرفة نواياه الحقيقية. أغلق المحتال الخط على الفور. ثم أبلغت الحادثة للشرطة.

موظف يخسر آلاف الدراهم

لكن لم يكن الجميع محظوظاً بنفس القدر. تلقى أحمد آدم، موظف في شركة خاصة، بريداً إلكترونياً بدا وكأنه قادم من PayPal. تضمن إيصالاً لعملية شراء من شركة تُدعى 'Based-Coin Inc.' بمبلغ 335.99 دولاراً (1,200 درهم). حذر البريد الإلكتروني من أن المبلغ سيُخصم من حسابه خلال 24 ساعة ما لم يتصل بالرقم الأمريكي المقدم لإلغاء المعاملة.

قلقاً، أجرى أحمد المكالمة. أكد له الشخص على الطرف الآخر أنه يمكن عكس المعاملة لكنه طلب تفاصيل بطاقته الائتمانية لبدء العملية. وثق أحمد بالمتصل، وشارك المعلومات - ليكتشف بعد فترة وجيزة أن 3,666 درهماً قد سُحبت من حسابه.

تصرف بسرعة، فاستخدم تطبيق بنكه المحمول لحظر البطاقة ومنع أي معاملات أخرى. ثم أبلغ الحادثة للشرطة، التي أكدت أن تحقيقاً في الجرائم الإلكترونية جارٍ لتعقب المسؤولين.

كيفية الإبلاغ عن الاحتيال

سلط العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الضوء على كفاءة السلطات في التعامل مع مثل هذه العمليات الاحتيالية.

بالنسبة للمقيمين الذين يشتبهون في أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال، يُحثون بشدة على الإبلاغ عن الحادثة على الفور. إليك كيفية القيام بذلك:

وزارة الداخلية (MoI)

بوابة الجرائم الإلكترونية: أطلقت وزارة الداخلية منصة الجرائم الإلكترونية، مما يسمح للأفراد بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال تطبيق "MoI UAE"، المتاح على Google Play و App Store و AppGallery.

شرطة دبي

موقع الجرائم الإلكترونية: يمكن للمقيمين الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية مباشرة عبر بوابة الجرائم الإلكترونية المخصصة لشرطة دبي على www.ecrime.ae. صُممت هذه المنصة للإبلاغ عن الاحتيال عبر الإنترنت، والاختراق، والابتزاز، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالإنترنت.

خدمة الأمين: للإبلاغ السري، تقدم شرطة دبي خدمة الأمين. يمكنكم الاتصال بهم على 800-4888 داخل الإمارات أو +971-800-4888 خارج الإمارات. يتوفر المزيد من المعلومات على www.alameen.gov.ae.

شرطة أبوظبي

خدمة أمان: تقدم شرطة أبوظبي خدمة أمان للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالتحرش أو السلامة. يمكنكم الاتصال بهم على الرقم 800-2626 أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 800-2828.

شرطة الشارقة

خدمة نجيد: يمكن للمقيمين في الشارقة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال خدمة نجيد بالاتصال على 800-151 أو بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى 7999.

النيابة العامة الاتحادية

تطبيق "مجتمعي الآمن": أطلقت النيابة العامة الاتحادية تطبيق "مجتمعي الآمن"، والذي يمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. التطبيق متاح على iTunes و Google Play.

الطوارئ العامة