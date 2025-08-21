فخ الاحتيال: إغلاق شركة بريطانية في دبي يُثير مخاوف المستثمرين بالإمارات

تتلاشى الآمال لدى المستثمرين المقيمين في الإمارات في شركة بريطانية لإدارة الأصول تواجه تحقيقًا للشرطة للاشتباه في احتيال، بعد أن أخلت مكتبها في دبي، وأغلقت موقعها الإلكتروني، وأصبحت غير قادرة على تجديد ترخيصها لفشلها في تلبية متطلبات الامتثال.

أكد مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، الذي كانت الشركة مرخصة فيه، في بيان لـ "خليج تايمز": "لم تلتزم الشركة المعنية بمتطلبات الامتثال الواضحة لمركز دبي للسلع المتعددة، وبالتالي، لن تكون قادرة حاليًا على تجديد ترخيصها. كما يفهم المركز أن الشركة أخلت مكتبها في منطقة المركز".

تحقيقات وتساؤلات

يتم التحقيق مع مجموعة "سيفنتي ناينث"، التي افتتحت مكتبها في دبي عام 2023، من قبل شرطة مدينة لندن للاشتباه في الاحتيال وتم وضعها تحت الإدارة القضائية في المملكة المتحدة.

باعت الشركة سندات قروض مضمونة بعقارات في المملكة المتحدة، واعدة المستثمرين بعوائد سنوية تتراوح بين 15 و18%. وزعمت أن أموال المستثمرين تُستخدم لشراء عقارات متعثرة، وتجديدها، وبيعها لتحقيق أرباح وتوليد عوائد.

نفت الشركة أي تجاوزات، قائلة إنها تتعاون مع المحققين وتعمل مع محاسبين قانونيين في مراجعة لأعمالها. وقال ممثل لمجموعة "سيفنتي ناينث" لـ "خليج تايمز": "هناك حاليًا إجراءات محكمة جارية في المملكة المتحدة لذا لا يمكننا قول الكثير، لكننا نتطلع إلى تجديد التراخيص في أقرب وقت ممكن".

المستثمرون في حالة انتظار

علقت المجموعة دفع العوائد في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى فترة توقف أثناء سعيها لإعادة الهيكلة. ليس من الواضح عدد المستثمرين المتأثرين، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد قد يتجاوز 3000، مع وجود أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني على المحك. وقد تم عرض أصول بما في ذلك مستشفى سابق في نورثمبرلاند ومكاتب في وارينجتون للبيع.

وقال العديد من المستثمرين المقيمين في الإمارات لـ "خليج تايمز" إنهم تُركوا في الظلام بشأن أموالهم. وقال مقيم في أبوظبي استثمر 200 ألف درهم: "تلقينا رسالة بريد إلكتروني قبل أشهر تقول إن الدفعات سيتم تعليقها، ولكن منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي وضوح أو تفسير".

وقال مقيم بريطاني سابق في دبي استثمر 360 ألف درهم إنه تلقى في البداية ثلاث دفعات قبل أن تتوقف. وأضاف: "حتى أنني فكرت في إعادة الاستثمار في فبراير، ولكن بعد ذلك حدثت المداهمة. ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك رد واضح من الشركة".

تعويضات غير مؤكدة

ألقت شرطة مدينة لندن القبض على أربعة أشخاص في ميرسيسايد في وقت سابق من هذا العام كجزء من التحقيق وأفرجت عنهم لاحقًا بكفالة. وحثت الشرطة المستثمرين على تقديم تقارير من خلال بوابة الحوادث الكبرى العامة التابعة لها.

يقول الخبراء الماليون إن بعض المستثمرين فقط قد يكونون مؤهلين لخطط التعويضات البريطانية، اعتمادًا على متى وكيف دفعوا. ويحذر المحامون من أن المطالبات يجب أن تُقدم بسرعة، حيث إن مهلة التقادم البالغة ست سنوات بموجب القانون البريطاني بدأت بالفعل.

وقال أخصائي صحي مقيم في دبي استثمر 800 ألف درهم إنه جزء من مجموعة من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. "هناك الكثير من النشاط يحدث، وهناك جهود من قبل بعض المستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة لتصعيد القضية مع أعلى سلطة. أما بالنسبة لي، فأنا مجرد متفرج صامت لأنه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله سوى الأمل".

تحذيرات سابقة

وجهت "يو كيه فاينانس" البنوك لتجميد مطالبات التعويض بموجب خطط تعويض الاحتيال حتى يكتمل تحقيق الشرطة، مما يترك الضحايا في حيرة إضافية.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة "إنسولفنسي أند لو"، وهي شركة استشارات مقرها المملكة المتحدة تقدم حلولًا للديون والإعسار، إنها أطلقت الإنذار بشأن مجموعة "سيفنتي ناينث" في عام 2023.

وقالت الشركة: "حذرنا المستثمرين من أن ما تحت العلامة التجارية الأنيقة والوعود بالعوائد العالية كان هيكلًا مبنيًا على التأخير، والمماطلة، وإنكار المساءلة. الآن، سقط القناع. مع تجميد دفعات المستثمرين، واعتقال الشرطة، وتعيين الإدارة القضائية دون استشارة المقرضين، أصبح الأمر واضحًا: هذه لم تعد مسألة أداء ضعيف - بل انهيار كامل".