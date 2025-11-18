فخر الصناعة الإماراتية: طائرة B-250 تخطف الأنظار.. وحمدان بن محمد يشيد بالقدرات الدفاعية الوطنية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الدورة الـ 19 من معرض دبي للطيران يوم الإثنين، لتفقد طائرة "كاليدس B-250" المصنوعة في دولة الإمارات.1
وخلال الجولة، تلقى سمو ولي عهد دبي إحاطة مفصلة حول الطائرة B-250 — وهي طائرة خفيفة متعددة المهام مصممة للدعم الجوي القريب، والمراقبة، والاستطلاع، وتدريب الطيارين. وتوفر الطائرة قدرة تحمل مثيرة للإعجاب، حيث يمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 12 ساعة.
تُعد B-250 طائرة قتالية خفيفة من الجيل التالي، صُممت وبُنيت في الإمارات لتلبية المتطلبات العسكرية الحديثة. وهي تجمع بين المتانة وخفة الحركة والأنظمة الذكية المتكاملة في هيكل طائرة خفيف الوزن، مما يوفر أداءً استثنائياً عبر مجموعة واسعة من المهام.
أكد سمو الشيخ حمدان أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي لتطوير الصناعات والحلول الدفاعية المتقدمة. وأشار سموه إلى أن التميز في هذا المجال أمر حيوي لحماية المنجزات الوطنية وصون أمن الدولة.
كما أشاد الشيخ حمدان بشركة "كاليدس القابضة" (Calidus Holding) ومقرها أبوظبي لتطويرها منتجات دفاعية متقدمة، مسلطاً الضوء على مساهمة المؤسسات الوطنية في تعزيز مكانة الإمارات في صناعة الدفاع العالمية. وأكد سموه أن الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية هو استثمار في مستقبل الأمة.
وأثنى سموه أيضاً على قطاع الدفاع الأوسع في دولة الإمارات لابتكاره وتقنياته المتقدمة وقدرته التنافسية، فضلاً عن جهوده لتنمية المواهب الوطنية المتخصصة وبناء شراكات دولية قوية لدعم مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.