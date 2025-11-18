فخر الصناعة الإماراتية: طائرة B-250 تخطف الأنظار.. وحمدان بن محمد يشيد بالقدرات الدفاعية الوطنية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الدورة الـ 19 من معرض دبي للطيران يوم الإثنين، لتفقد طائرة "كاليدس B-250" المصنوعة في دولة الإمارات.1

وخلال الجولة، تلقى سمو ولي عهد دبي إحاطة مفصلة حول الطائرة B-250 — وهي طائرة خفيفة متعددة المهام مصممة للدعم الجوي القريب، والمراقبة، والاستطلاع، وتدريب الطيارين. وتوفر الطائرة قدرة تحمل مثيرة للإعجاب، حيث يمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 12 ساعة.

