فخر إماراتي: الحناء تدخل قائمة التراث الثقافي العالمي

وقالت مريم علي، وهي من رأس الخيمة في الستينيات من عمرها: "هذا هو تراثنا، ومنذ القدم كانت الحناء جزءاً أساسياً من حياتنا، فنحن نزرع شجرة الحناء في منازلنا، ونجفف أوراقها، ونستخدمها في كثير من المجالات".