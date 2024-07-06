فحوصات طبية مجانية وهدايا للعمال في دبي والشارقة
مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، يعاني السكان الذين يعملون في الخارج من الحرارة الشديدة.
وضمن مبادرة لتوعية العمال بمخاطر الإنهاك الحراري، تم توزيع وجبات وهدايا وأدوات صحية ومياه وعصير على نحو 600 عامل في منطقة الحمرية بالشارقة، كما تم إجراء الفحوصات الطبية لهؤلاء العمال من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مركز الشارقة. وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر يوليو في كافة مناطق الإمارة.
شاهد هنا مقطع فيديو شاركته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مؤشرها X:
من ناحية أخرى، نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في دبي "يوماً صحياً" في سكن العمال، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة نور دبي، كما خضع هؤلاء العمال خلال اليوم الصحي للفحوصات الطبية، إلى جانب حصولهم على هدايا تقديرية لجهودهم.
شاهد أدناه مقطع فيديو ليوم الصحة الذي تمت مشاركته على X:
وللتخفيف من آثار الصيف، طبقت دولة الإمارات استراحة منتصف النهار، والتي تحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي المناطق المفتوحة في جميع أنحاء الإمارات بين الساعة 12:30 ظهراً و3:00 عصراً. هذه السياسة سارية من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر.
وسيتم تغريم الشركات التي لا تلتزم باستراحة منتصف النهار بمبلغ 5000 درهم عن كل عامل، مع عقوبات تصل إلى 50000 درهم في حالة عمل عدة عمال أثناء الاستراحة.
ومع توقع أن تسجل موجة الحر هذا العام أرقاماً قياسية، نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة العمال. ويشمل ذلك توزيع الآيس كريم والعصائر مجانًا، وتوفير محطات استراحة مكيفة، إلى جانب استراحة منتصف النهار الإلزامية.