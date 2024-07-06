فحوصات طبية مجانية وهدايا للعمال في دبي والشارقة

مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، يعاني السكان الذين يعملون في الخارج من الحرارة الشديدة.

وضمن مبادرة لتوعية العمال بمخاطر الإنهاك الحراري، تم توزيع وجبات وهدايا وأدوات صحية ومياه وعصير على نحو 600 عامل في منطقة الحمرية بالشارقة، كما تم إجراء الفحوصات الطبية لهؤلاء العمال من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – مركز الشارقة. وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر يوليو في كافة مناطق الإمارة.