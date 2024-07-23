فحص مجاني لإطارات المركبات في عجمان
مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن صيانة السيارة وإجراء عمليات التفتيش والفحص في الوقت المناسب أمر مهم للسلامة.
ومن بين العديد من عمليات التفتيش والفحص التي يجب على السكان إجراؤها هو فحص الإطارات، فقد تنفجر الإطارات في كثير من الأحيان لأسباب متعددة تتراوح بين الضغط الحراري والحمولة الزائدة والتلف والتضخم وعمر الإطار وجودته.
وأصبح الآن بإمكان المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات فحص إطارات سياراتهم مجاناً في عجمان، حيث وتنظم هيئة النقل بعجمان حملة تستمرحتى 1 سبتمبر 2024.
وشاركت الهيئة أيضاً طرقاً لحماية الإطارات:
تجنب التوقف المتكرر والتسارع المفاجئ
التأكد من الدوران الصحيح للإطارات
تجنب تعرض الإطارات للصدمات
قيادة السيارة لمسافة قصيرة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين
حافظ على مستوى ضغط الإطارات الموصى به الذي حددته الشركة المصنعة
وفي وقت سابق، أصدرت شرطة دبي نصائح للسلامة يجب على سائقي السيارات اتباعها للبقاء آمنين وتجنب وقوع الحوادث. هؤلاء هم:
يجب على سائقي السيارات التأكد من صلاحية الإطارات وعدم وجود أي اهتزازات.
يجب على سائقي السيارات في بعض الأحيان الاستمرار في فحص الإطارات بحثاً عن الشقوق والانتفاخات.
يجب على السائقين الاستمرار في تغيير زيت المحرك بانتظام.
يجب على سائقي السيارات الاستمرار في التحقق من وجود أي تسرب للسوائل.
يعد الفحص الدوري للمركبة أمراً أساسياً لتجنب وقوع الحوادث على الطريق.