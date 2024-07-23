فحص مجاني لإطارات المركبات في عجمان

مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن صيانة السيارة وإجراء عمليات التفتيش والفحص في الوقت المناسب أمر مهم للسلامة.

ومن بين العديد من عمليات التفتيش والفحص التي يجب على السكان إجراؤها هو فحص الإطارات، فقد تنفجر الإطارات في كثير من الأحيان لأسباب متعددة تتراوح بين الضغط الحراري والحمولة الزائدة والتلف والتضخم وعمر الإطار وجودته.

وأصبح الآن بإمكان المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات فحص إطارات سياراتهم مجاناً في عجمان، حيث وتنظم هيئة النقل بعجمان حملة تستمرحتى 1 سبتمبر 2024.