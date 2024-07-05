فحص طبي منزلي لتسهيل إجراءات تجديد الإقامة بدبي

وفي الوقت نفسه، قالت بثينة خوري – الرئيس التنفيذي لشركة أيه أم أتش: “نحن متحمسون لتطوير شراكتنا الحالية مع في إف إس جلوبال عبر هذه الخدمة المبتكرة للفحص الطبي. يعمل هذا التوسع في تعاوننا على تبسيط عملية الفحص الطبي للوافدين، مما يسمح لهم بإكمال العملية بسهولة وهم في المنزل أو مكان العمل، وهو الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتوفير حلول رعاية صحية فعالة وسهلة الوصول".