فحص طبي منزلي لتسهيل إجراءات تجديد الإقامة بدبي
هل أنت دائم الانشغال وليس لديك الوقت لإجراء الفحص الطبي الخاص بعملية تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة بك؟ لا تقلق.
يتاح للوافدين في دبي إجراء الفحص الطبي في منازلهم. فقد أطلقت "في إف إس جلوبال" (VFS Global) و "أيه أم أتش" (AMH) "خدمة الفحص الطبي عند بابك" التي تمكن الوافدين من حاملي تأشيرة الإقامة في الإمارات العربية المتحدة بدبي من إجراء الفحص الطبي دون زيارة مركز معين.
وستكون خدمة الفحص الطبي في المنزل متاحة كعرض مميز من في إف إس جلوبال. وتقدم هذه الخدمة بشكل خاص لحاملي تأشيرات الفئة (أ) الساعين إلى تجديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم.
وتمثل إضافة اختيارية إلى خدمات الفحص الطبي المعتادة المقدمة في المراكز، ويتماشى هذا التعاون مع رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشأن تطوير الخدمات.
يمكن للعملاء حجز مواعيد الفحص الطبي الخاصة بهم مباشرة من المنزل أو مكان العمل من خلال عملية عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.
المستندات المطلوبة
صورة جواز السفر
تصريح الإقامة / نسخة من التأشيرة
صورة فوتوغرافية واحدة بحجم جواز السفر بخلفية بيضاء (ولا يزيد عمر الصورة عن 3 أشهر)
نسخة من الهوية الإماراتية
الإجراءات
قم بزيارة موقع في إف إس جلوبال https://visa.vfsglobal.com/ehs/en/are mhq واضغط على "Medical At Your Doorstep"
بعد إكمال استمارة بسيطة عبر الإنترنت وتحميل أي مستندات مطلوبة، ستتلقى تأكيداً عبر البريد الإلكتروني يحتوي على رابط الدفع
عند إتمام الدفع، ستقوم في إف إس جلوبال بمعالجة الطلب وتنسيق تقديم الخدمة بسلاسة في الموقع الذي يختاره العميل، سواء كان المنزل أو مكان العمل.
الرسوم
الفحص الطبي للفئة أ: 261.86 درهماً
تعبئة الاستمارة: 52 درهماً
رسوم خدمة في إف إس جلوبال: 110 دراهم
خدمة الحضور في الموقع: 426.15 درهماً
الإجمالي: 850.01 درهماً
*(يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة)
وقال "أتول مارواه"، الرئيس التنفيذي لعمليات الخدمات الطبية والمشاريع الخاصة لـ في إف إس جلوبال: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع أيه أم أتش لتقديم خدمة الفحص الطبي عند بابك. تتوافق هذه المبادرة تماماً مع التزام في إف إس جلوبال بتوفير تجارب استثنائية للعملاء، وتعكس رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتوفير نظام رعاية صحية أكثر سهولة وراحة. نعتقد أن هذه الخدمة ستكون إضافة قيمة للوافدين المقيمين في دبي والإمارات الأخرى الذين يسعون إلى تجديد الإقامة".
وفي الوقت نفسه، قالت بثينة خوري – الرئيس التنفيذي لشركة أيه أم أتش: “نحن متحمسون لتطوير شراكتنا الحالية مع في إف إس جلوبال عبر هذه الخدمة المبتكرة للفحص الطبي. يعمل هذا التوسع في تعاوننا على تبسيط عملية الفحص الطبي للوافدين، مما يسمح لهم بإكمال العملية بسهولة وهم في المنزل أو مكان العمل، وهو الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتوفير حلول رعاية صحية فعالة وسهلة الوصول".
وتدير شركة في إف إس جلوبال مركزين للفحص الطبي لـ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويقعان في ابن بطوطة مول وسوق التنين 2.