فجوة تُسدّ: مراكز الرعاية العاجلة في الإمارات تقدم حلاً للحالات غير الطارئة

تُنشئ المزيد من مؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة مراكز رعاية عاجلة (UCCs) للمساعدة في تخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات. ووفقًا للخبراء، فإن هذا "يسدّ فجوة" في نظام الرعاية الصحية.

قال الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين: "في كثير من الحالات، تكتظ أقسام الطوارئ بالمرضى الذين لا تتطلب حالاتهم تدخلاً جراحياً عاجلاً، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى رعاية فورية". وأضاف: "من خلال إنشاء عيادة رعاية عاجلة بقيادة طبيب عام داخل المستشفى، نضمن رؤية هؤلاء المرضى بشكل أسرع وفي بيئة أكثر ملاءمة للمرضى، مع إبقاء قسم الطوارئ خالياً لحالات الطوارئ الحرجة".

في يوليو من هذا العام، أطلق مستشفى أستر القصيص هذه العيادة التي تعمل يوميًا من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، كمرفق مخصص مصمم لتقديم الرعاية السريعة للمرضى الذين يعانون من حالات عاجلة ولكنها لا تهدد الحياة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وفقًا للدكتور سريكانث بادمانابهان، أخصائي طب الطوارئ في مستشفى إن إم سي التخصصي في النهدة بدبي، فإن هذه المراكز "تلعب دورًا حاسمًا" في تقليل عدد المرضى في أقسام الطوارئ. وقال: "أُطلقت مراكز رعاية الطوارئ في المقام الأول لسدّ فجوة في نظام الرعاية الصحية من خلال تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الطبية الفورية للحالات غير المهددة للحياة". وأضاف: "إنها تُخفف العبء على أقسام الطوارئ العامة من خلال استيعاب المرضى غير الطارئين وتخفيف الازدحام".