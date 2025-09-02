فجوة تُسدّ: مراكز الرعاية العاجلة في الإمارات تقدم حلاً للحالات غير الطارئة

تُنشئ المزيد من مؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة مراكز رعاية عاجلة (UCCs) للمساعدة في تخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات. ووفقًا للخبراء، فإن هذا "يسدّ فجوة" في نظام الرعاية الصحية.
قال الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين: "في كثير من الحالات، تكتظ أقسام الطوارئ بالمرضى الذين لا تتطلب حالاتهم تدخلاً جراحياً عاجلاً، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى رعاية فورية". وأضاف: "من خلال إنشاء عيادة رعاية عاجلة بقيادة طبيب عام داخل المستشفى، نضمن رؤية هؤلاء المرضى بشكل أسرع وفي بيئة أكثر ملاءمة للمرضى، مع إبقاء قسم الطوارئ خالياً لحالات الطوارئ الحرجة".
في يوليو من هذا العام، أطلق مستشفى أستر القصيص هذه العيادة التي تعمل يوميًا من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، كمرفق مخصص مصمم لتقديم الرعاية السريعة للمرضى الذين يعانون من حالات عاجلة ولكنها لا تهدد الحياة.
وفقًا للدكتور سريكانث بادمانابهان، أخصائي طب الطوارئ في مستشفى إن إم سي التخصصي في النهدة بدبي، فإن هذه المراكز "تلعب دورًا حاسمًا" في تقليل عدد المرضى في أقسام الطوارئ. وقال: "أُطلقت مراكز رعاية الطوارئ في المقام الأول لسدّ فجوة في نظام الرعاية الصحية من خلال تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الطبية الفورية للحالات غير المهددة للحياة". وأضاف: "إنها تُخفف العبء على أقسام الطوارئ العامة من خلال استيعاب المرضى غير الطارئين وتخفيف الازدحام".
تقع عيادة NMC في أبو ظبي وتعمل بنظام الدخول المباشر دون الحاجة إلى تحديد مواعيد، تمامًا مثل عيادة Aster.
من أهم مميزات مراكز الرعاية الأولية هذه أنها تتميز بفترات انتظار أقصر بكثير مقارنةً بغرف الطوارئ العادية. يقول الدكتور شرباز: "يُعاين معظم المرضى من قِبل طبيب في غضون 15 دقيقة من وصولهم. وهذا أسرع بكثير من زيارة غرفة الطوارئ، حيث تكون فترات الانتظار أطول".
وقال إن الإعداد "مبسط من أجل التقييم السريع والعلاج والخروج" مما يوفر أوقات انتظار قصيرة، مع استمرار دعمه بالموارد الكاملة للمستشفى في حالة الحاجة إلى التصعيد.
أوضح الدكتور سريكانث سبب إمكانية تقصير فترات الانتظار. وقال: "بينما تُعطي أقسام الطوارئ الأولوية للمرضى بناءً على شدة حالتهم، فإن مراكز الرعاية العاجلة غالبًا ما تعمل على أساس أسبقية الحضور". وأضاف: "أظهرت الدراسات أن فترات الإقامة في أقسام الطوارئ قد تستمر لعدة ساعات، بينما تكون زيارات الرعاية العاجلة أقصر بكثير".
يمكن لهذه المراكز أن تُسهم في خفض تكاليف نظام الرعاية الصحية ككل. وصرح الدكتور سريكانث قائلاً: "بتحويل الحالات غير الطارئة بعيدًا عن غرف الطوارئ عالية التكلفة، تُوفر العيادة المال للمرضى ونظام الرعاية الصحية الأوسع. أما غرف الطوارئ، التي تُقدم استشارات طبية متخصصة، فتُعاني من تكاليف تشغيلية أعلى بكثير".
قال الدكتور شرباز إن هذه العيادات في متناول المرضى أيضًا. وأضاف: "تكلفة زيارة عيادة الرعاية العاجلة تُضاهي تكلفة استشارة طبيب عام، وهي أقل بكثير من استشارة طبيب متخصص. وهذا يجعلها خيارًا أكثر توفيرًا للمرضى دون المساس بجودة الرعاية".
وأضاف أن مراكز رعاية الطوارئ تعالج حالات مثل الحمى والإنفلونزا والالتهابات والربو الخفيف والالتواءات والجروح الطفيفة ومشاكل الأذن والحنجرة واضطرابات المعدة والحروق الطفيفة. وقال: "يتم توجيه المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر أو أعراض سكتة دماغية أو صدمة شديدة أو نزيف حاد أو أي حالة تتطلب تدخلات حرجة إلى قسم الطوارئ فورًا".