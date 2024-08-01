فترة سماح شهرين لمخالفي تأشيرة الإقامة بالإمارات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فترة سماح لمدة شهرين لمخالفي تأشيرة الإقامة في 1 أغسطس.
وستسمح فترة السماح، التي تبدأ في 1 سبتمبر 2024، للمخالفين بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون تكبد غرامات.
وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان لها في وقت سابق اليوم، إنها "تهدف إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم وفق القانون، في بادرة تعكس قيم التراحم والتسامح التي بُنيت عليها دولة الإمارات."
وتم توحيد غرامة تجاوز مدة التأشيرة في العام الماضي. ويدفع المقيمون والسياح وحاملو تأشيرات الزيارة الذين تجاوزوا مدة الإقامة 50 درهماً في اليوم بدلاً من 100 درهم.
تجديد تأشيرات الإقامة
ويمكن أن تختلف تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات على أساس النوع والكفيل، كما يمكن أن تستمر التأشيرة المكفولة لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، في حين يمكن أن تكون التأشيرة المدعومة ذاتياً صالحة لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات، وفي حالة التأشيرة المكفولة، فإن تاريخ انتهاء تأشيرة إقامة المُعال لن يتجاوز تاريخ الكفيل ويجب تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها.
وتسمح التأشيرة المتجددة للوافدين بمواصلة العيش بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة دون تكبد غرامات أو مواجهة عواقب قانونية لذلك.
ويتمتع المقيمون، الذين يرغبون في تجديد تأشيرتهم، بفترات سماح يمكن أن تستمر لمدة ستة أشهر للبقاء في البلاد بعد إلغاء تصريح إقامتهم أو انتهاء صلاحيتها.