فترة السماح الجديدة: فرصة لتسوية أوضاع المخالفين للعودة إلى الوطن

"على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة مصدر رزقي . منذ عامين، بعد أن تم تسريحي من وظيفتي الأخيرة ولم أتمكن من العثور على وظيفة جديدة. لم يكن لدي حتى المال حتى أتمكن من العودة إلى المنزل. منذ ذلك الحين، لقد تجاوزت مدة الإقامة في البلاد. كان الأمر صعباً جداً بالنسبة لي لأنني لم أرغب أبدًا في أن يكون وضعي هكذا. أنا أنتظر بفارغ الصبر بداية فترة السماح في سبتمبر. أخطط للعودة إلى الوطن، وإذا أمكن، العودة بتأشيرة عمل مناسبة".