فترة السماح الجديدة: فرصة لتسوية أوضاع المخالفين للعودة إلى الوطن
بالنسبة للمغترب البنغلاديشي محمد، فحلمه الأكبر هو العودة إلى وطنه ورؤية ابنته التي لم يلتق بها منذ سبع سنوات. وكان الرجل البالغ من العمر 37 عاماً يعمل في سوبر ماركت في الشارقة عندما هرب صاحبه خلال جائحة كوفيد، وترك العمال في مأزق.
قال: "كنت أنتظر أن يجدد المالك تأشيرتي عندما هرب". "منذ ذلك الحين، كنت أعمل في وظائف غريبة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الشارقة. اليوم، اتصل بي صاحب العمل وأخبرني أنه تم الإعلان عن فترة السماح. فسجدت على الفور شكراً لله لأنني كنت أنتظر ذلك طويلاً، أفتقد ابنتي كثيرًا ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى المنزل”.
وقدأعلنت السلطات الإماراتية يوم الخميس عن فترة سماح لمدة شهرين لمخالفي تأشيرة الإقامة اعتبارًا من 1 سبتمبر. وخلال هذه الفترة، سيتم السماح للمخالفين بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون تكبد غرامات، ووفقًا لقوانين دولة الإمارات، سيتم فرض غرامة قدرها 50 درهماً على المقيمين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.
ووفقاً لأحد موظفي مركز الاتصال في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، فإن فترة السماح هذه صالحة فقط لأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيرة إقامتهم ولا تنطبق على أولئك الذين لديهم مشكلات تتعلق بتجاوز تأشيرة الزيارة.
شرح قوانين الهجرة
ويقول مستشارو الهجرة إنه من الضروري على المقيمين الخروج من البلاد في يوم انتهاء تأشيرتهم دون فترة سماح، وفقاً للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020. “إذا فقد أحد المقيمين وظيفته وألغت الشركة التأشيرة، وقال علي سعيد الكعبي، مستشار الهجرة وعضو مجلس الشباب في حتا: “يتم منح فترة سماح مدتها شهر واحد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة إقامة جديدة أو مغادرة البلاد”.
وأشار الخبراء أيضًا إلى أنه في حالة طرد موظف من شركة، يمكنه التقدم بطلب للحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre)، والذي يسري لمدة ستة أشهر. وقال "المستفيد من هذا التصريح سيكون تابعا مباشرة لإدارة الهجرة".
وأوضح الكعبي أيضًا أنه إذا لم يبق الموظف على اتصال بالشركة بعد فقدان وظيفته، فيمكن أن تعتبره الشركة هارباً. وقال: "لتسهيل إجراءات الخروج، يجب على الموظف التحدث إلى قسم الموارد البشرية والموافقة على إزالة تهم الفرار". "سيصدر صاحب العمل طلباً لسحب الرسوم والذي يستغرق عادةً حوالي 14 يوم عمل. سيتلقون بعد ذلك خطاباً لفرض حظر على السفر لمدة عام أو اختيار الإلغاء العادي. إذا أفرجت الشركة عن جميع التهم، يمكن للموظف العودة إلى منزله دون أي غرامات.
خطوة مفيدة
يعمل إبراهيم بيريك، المقيم في دبي، كممثل محترف في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتطوع في المجموعة الاجتماعية لمجتمع كيرالا الإسلامي الثقافي (KMCC). ووفقا له، فإنه يرى مئات الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم كل شهر.
وقال: "بعض الناس عالقون في ظروف مؤسفة ويجدون أنفسهم عالقين هنا". "يتم خداع الآخرين من قبل وكلاء التأشيرات عديمي الضمير. يعتقدون أنهم يحملون تأشيرة شرعية ولكنهم يدركون فقط عندما يسافرون أن تأشيرتهم كانت مزورة. إن فترة السماح التي أعلنتها حكومة الإمارات العربية المتحدة ستساعد الكثير من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل هنا".
واستعرض حالة عائلة وصلت إلى البلاد. وقال: "لقد وقع الزوج في معركة قانونية وأخبره أحدهم أن وجود عائلته هنا سيعزز القضية". "أحضر هذا الرجل زوجته وطفليه إلى البلاد. ولم تظل القضية دون حل فحسب، بل إن الشخص الذي أحضرهم إلى هنا لم يتمكن من تأمين الوثائق المناسبة للأطفال. وكانت ابنته تبلغ من العمر 16 عاماً ولم تتمكن من الحصول على التعليم أو أداء امتحاناتها المدرسية، وهناك الكثير من الأفراد والعائلات الذين سيستفيدون من هذا البرنامج."
ومن الأشخاص الآخرين الذين شعروا بسعادة غامرة بالخبر رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، وينحدر من الهند ويعمل في دبي منذ 12 عاماً. ومع ذلك، فقد مكث في البلاد مخالفاً لمدة عامين حتى الآن. وقال متحدثاً لصحيفة "خليج تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد عملت في كافتيريا وبائعاً في متجر".
"على مدى السنوات الـ 12 الماضية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة مصدر رزقي . منذ عامين، بعد أن تم تسريحي من وظيفتي الأخيرة ولم أتمكن من العثور على وظيفة جديدة. لم يكن لدي حتى المال حتى أتمكن من العودة إلى المنزل. منذ ذلك الحين، لقد تجاوزت مدة الإقامة في البلاد. كان الأمر صعباً جداً بالنسبة لي لأنني لم أرغب أبدًا في أن يكون وضعي هكذا. أنا أنتظر بفارغ الصبر بداية فترة السماح في سبتمبر. أخطط للعودة إلى الوطن، وإذا أمكن، العودة بتأشيرة عمل مناسبة".
تسوية وضع التأشيرة
وقال الكعبي إن الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيرة إقامتهم غالباً ما يخافون من الاتصال بالسلطات لحل مشاكلهم وفقًا للقانون. يمكن للمخالفين تسوية وضع التأشيرة إما عن طريق الاتصال بالسلطات ودفع الغرامة والخروج من البلاد أو عن طريق إصدار تصريح إقامة جديد.
"إذا أراد أجنبي مواصلة إقامته في الإمارات العربية المتحدة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة جديد، فيمكنه تقديم التماس إلى المدعي العام لتقليل مبلغ الغرامة. تكلفة التقديم على هذه الخدمة 500 درهم. وقال الكعبي إن المدعي العام سيخفض الغرامة ويسمح لهم بتغيير التأشيرة إلى شركة جديدة.
"بعد تخفيض الغرامة، لا يستطيع الشخص الخروج من البلاد ويجب عليه التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة جديدة. إذا فشل في القيام بذلك، فقد يواجه حظراً على دخول الإمارات العربية المتحدة مدى الحياة وفقاً للمادة 18. ولإزالة هذا الحظر، يجب على الشخص تقديم التماس رحمة إلى المدعي العام لدخول الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن هذا الالتماس سيخضع لسلسلة من الفحوصات للموافقة عليه.
وحث الكعبي مخالفي تأشيرة الإقامة على التحقق من استمارة الخروج إذا كان هناك منع من السفر على الاستمارة بعد دفع الرسوم المقررة. "إذا تم تصنيفهم على أنهم ممنوعون من السفر، فيمكنهم التواصل مع إدارة الهجرة لإزالة الحظر. وقال: "سيكون للضابط الموجود في المكتب سلطة إزالة الحظر".