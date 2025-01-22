فتح باب التسجيل لمبادرة "جاهزية المليار" للوقاية من الحرائق

وأكدّ سمو الشيخ "منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم"، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على نطاق وطموح المبادرة. وقال: "تهدف هذه المبادرة، التي تستمر من عام 2025 إلى عام 2027، إلى تثقيف وتدريب مليار شخص حول العالم على تدابير الوقاية من الحرائق. وسيلعب مشروع قوافل الأمل دوراً حاسماً في دعم البلدان النامية بموارد مكافحة الحرائق الأساسية".