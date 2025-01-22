فتح باب التسجيل لمبادرة "جاهزية المليار" للوقاية من الحرائق
فتح باب التسجيل لمبادرة "جاهزية المليار" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دعت المشاركين للتسجيل والفوز بجوائز تصل إلى مليون درهم، بالإضافة إلى سيارة "نيسان باترول".
وتم الإعلان عن هذه المبادرة يوم الثلاثاء 14 يناير، وتهدف إلى تدريب مليار شخص على الوقاية من الحرائق بحلول عام 2027، ممّا يعزز أهمية مشاركة المجتمع في تدابير السلامة.
ويمكن للمشاركين الالتحاق بالبرنامج من خلال بوابة التدريب العالمية للحماية والسلامة على الرابط https://apps.dcd.gov.ae:9103/dcdrtraining/. وتشتمل المبادرة على ثلاث دورات شاملة: إجراءات الاستجابة للحرائق، وإجراءات الإخلاء أثناء الحرائق، وأجهزة إطفاء الحرائق.
وتتضمن كل دورة سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية تليها أسئلة، ممّا يسمح للمشاركين بالتقدم عبر المادة بالسرعة المناسبة لهم.
وبعد إكمال الدورة، سيحصل المشاركون على شهادة إلكترونية معتمدة من مركز مراقبة حرائق الغابات العالمي وبرنامج جاهزية الدفاع المدني بدبي، والتي تثبت تدريبهم واستعدادهم لحالات الطوارئ الناجمة عن الحرائق. وتسعى هذه المبادرة إلى تثقيف وتمكين الأفراد من اتخاذ خطوات استباقية لحماية مجتمعاتهم من خطر الحرائق.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تنتشر حرائق الغابات في جميع أنحاء لوس أنجلوس، ممّا يرهق خدمات الإطفاء المحلية. ويوضح هذا السيناريو بوضوح الحاجة الملحة إلى تعزيز استعداد المجتمع وزيادة الوعي فيما يتعلق بسلامة الحرائق.
في تعاون عالمي غير مسبوق، تتحد 34 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، و18 منظمة لمكافحة الحرائق لدعم هذه المبادرة. وسيتضمن البرنامج حملات توعية ومنصات رقمية متاحة بلغات متعددة، ممّا يضمن وصول المعلومات الحيوية إلى جماهير متنوعة في جميع أنحاء العالم.
ومن بين الجوانب المهمة في مبادرة "جاهزية المليار" مشروع "قوافل الأمل"، الذي يهدف إلى توفير معدات مكافحة الحرائق وإنشاء محطات الإطفاء في البلدان النامية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة وتعزيز قدرة هذه الدول على الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعّال.
وأكدّ سمو الشيخ "منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم"، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على نطاق وطموح المبادرة. وقال: "تهدف هذه المبادرة، التي تستمر من عام 2025 إلى عام 2027، إلى تثقيف وتدريب مليار شخص حول العالم على تدابير الوقاية من الحرائق. وسيلعب مشروع قوافل الأمل دوراً حاسماً في دعم البلدان النامية بموارد مكافحة الحرائق الأساسية".
وأكدّ سعادة اللواء "راشد ثاني المطروشي" مدير عام الدفاع المدني بدبي أن التدريب سيتم من خلال منصات رقمية متخصصة ومتاحة بعدّة لغات لضمان سهولة الوصول للجميع، وأضاف أن المبادرة ستتضمن على المستوى المحلي حملات توعية واسعة النطاق تستهدف الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمدارس، وبالتالي الوصول إلى طيف واسع من المجتمع.