فتاة من دبي الوصيفة الثانية لملكة جمال الكون
حصلت فتاة من دبي تبلغ من العمر 20 عاماً على جائزة الوصيفة الثانية في مسابقة ملكة جمال الكون نيبال 2024.
وأبهرت "أكشيتا تشيتري"، الطالبة السابقة في مدرسة جيمس الدولية في الخيل، الجماهير مساء الأربعاء في كاتماندو في النسخة الثامنة من مسابقة ملكة جمال العالم.
وستتوجه المغتربة النيبالية، التي تدرس حالياً للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الأعمال في كوريا الجنوبية في السنة الثالثة، قريبًا إلى الحرم الجامعي التأسيسي في فيرفاكس بولاية فيرجينيا خلال عامها الأخير.
ولدت أكشيتا ونشأت في دبي لأم عزباء، وكانت حياتها تتسم بالمرونة والتصميم. في وقت مبكر من حياتها، علمتها والدتها كيفية التغلب على الشدائد بالشجاعة.
وبما أنها لا تمتلك أي خبرة في مسابقات الجمال، فقد فوجئت عائلتها عندما أعلنت عن نيتها تجربة حظها في مسابقة ملكة جمال الكون نيبال 2024.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت أكشيتا: "لقد كان إعلانًا غير متوقع لعائلتي وأصدقائي العام الماضي، وخاصة من شخص لم يكن حتى ذلك الحين مهتمًا بشكل خاص بالجمال الخارجي أو اللياقة البدنية. ضحكت والدتي، مازحتني بحنان بسبب موقفي المريح تجاه التمرين. تقدمت للمسابقة دون أن أعرف ماذا أتوقع".
في عام 2024، أثناء العطلة الصيفية في جامعتها عندما كانت في رحلة إلى الولايات المتحدة، تستمتع ببعض الوقت العائلي الذي طال انتظاره، تلقت أكشيتا بريداً إلكترونياً يدعوها إلى الاختبار لمسابقة ملكة جمال الكون نيبال 2024.
"عندما تم استدعائي للمشاركة في مسابقة Top 35 في نيبال، كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أنني حصلت على فرصة لا يمكنني تفويتها. وما تلا ذلك كان زوبعة من الأحداث. سرعان ما تم استدعائي إلى نيبال للمشاركة في حفل توزيع الوشاح المرموق. تغيرت خططنا بسرعة، وبدون أي استعدادات - لا فساتين رسمية أو فساتين سهرة - وجدت نفسي أطير من الولايات المتحدة إلى نيبال، في الوقت المناسب لأصعد على المسرح."
سلطت أكشيتا الضوء على وجود العديد من المتسابقات اللاتي لديهن خلفية في مسابقات الجمال بينما كان هناك بعض المتسابقات المبتدئات مثلها.
"سافر مصممو الرقصات الدوليون ومحللو المسابقات إلى نيبال، حيث تعاونوا مع مصمم الرقصات الوطني لتدريبنا على النهائيات. ونتيجة لذلك، تم تقليص المجموعة من 35 إلى أفضل 22، وتلقينا تدريباً يفي بالمعايير الدولية."
وأضافت "لقد وقعت في حب تصميم الرقصات والمشي والانعطافات. وسأستمر في تدريب نفسي على ذلك".
بالإضافة إلى كونها طالبة بدوام كامل، فإن أكشيتا هي أيضًا مسوقة رقمية معتمدة، ومصممة جرافيك، وممارسة علم اللغة العصبية المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي للطب النفسي والأعصاب، وشركة.
وأضافت: "أنا مهتمة بالصناعة الإبداعية في مجالات الفنون والإعلام والترفيه. وبصفتي مؤسسة/قائدة لفرقة رقص وطنية، DXBFELICITY، أشعر بالميل نحو هذا المسار ليس فقط للتعبير عن نفسي ولكن لإلقاء الضوء على المبادئ التي أدافع عنها".
تعليم الأطفال المحرومين
لم تكن رحلة أكشيتا إلى مرحلة ملكة جمال الكون في نيبال رحلة نمو شخصي فحسب، بل كانت أيضًا رحلة مناصرة. منذ طفولتها، كانت ملتزمة بتمكين الأطفال الصغار وتعليمهم. ومن خلال منصة الرقص الخاصة بها، استخدمت موهبتها لجمع الأموال لدعم الأطفال المحرومين في مدرسة ريفية في نيبال.
"إن دعمي للأطفال المحرومين ينبع من إيماني بأحلام الشباب. إن تحقيق الأحلام يتطلب شجاعة كبيرة. وسيكون من دواعي سروري أن أستمر في تقديم الدعم للأطفال المحرومين في نيبال، وخاصة في مدرسة ابتدائية في كوشمابرفات، نارايانثان. هذه مجرد لفتة صغيرة مما تلقيته في حياتي.
وأضافت: "لقد أثرت فيّ قيم التسامح والشمول والتنوع التي تعلمتها في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. لقد كان كوني من جنسيات مختلفة واندماجي في بلد متعدد الثقافات تجربة تحويلية أتمنى أن أحملها إلى الساحة الدولية".