فتاة من دبي الوصيفة الثانية لملكة جمال الكون

"عندما تم استدعائي للمشاركة في مسابقة Top 35 في نيبال، كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أنني حصلت على فرصة لا يمكنني تفويتها. وما تلا ذلك كان زوبعة من الأحداث. سرعان ما تم استدعائي إلى نيبال للمشاركة في حفل توزيع الوشاح المرموق. تغيرت خططنا بسرعة، وبدون أي استعدادات - لا فساتين رسمية أو فساتين سهرة - وجدت نفسي أطير من الولايات المتحدة إلى نيبال، في الوقت المناسب لأصعد على المسرح."