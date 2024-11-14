فاطمة شبير ترصد الحرب وتعيشها في غزة وتفوز بجائزة حمدان الدولية

عندما اندلعت الصراعات والفوضى في قطاع غزّة، اضطرّت المصوّرة فاطمة شبير إلى أداء واجبها. لم تكتفِ بالتقاط واقع الحرب الوحشية بين إسرائيل وحماس، بل كانت تعيشه أيضاً.

وأضافت: "لقد أشعل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شرارة صراع مدمّر، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح واسع النطاق في قطاع غزّة. وفي خضمّ هذا الدمار، اختفت الخطوط الفاصلة بين الحياة الشخصية والمهنية".

وكانت شبير، مصورة صحفية تعمل لدى وكالة "أسوشيتد برس"، من بين الفائزين بجائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام. وحصلت على الجائزة الكبرى في فئة سرد القصص، وتم تكريمها وتكريم عملها في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي يوم الثلاثاء.

في صورٍ مفجعة، التقطت الموت والدمار والبؤس في غزة، بينما كانت تتحدى القصف والنضال اليومي للعيش في منطقة حرب.

"مثل العديد من سكان غزة، أصبح الجوع والخوف والخسارة واقعاً يومياً بالنسبة لعائلة واحدة، لم يكن التحدّي الأصعب هو العمل، بل القلق المستمر بشأن أحبّائها المعرّضين للخطر"، كتبت وهي ترسل صورها إلى مسابقة "هيبا".

فيما يلي نظرة عامة على مدخلها: