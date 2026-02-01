فاطمة اللوغاني..رحلة الـ 30 ألف كيلومتر لعبور "الحدود الذاتية" على دراجة نارية

وقالت: "بمجرد أن فتحت عينيّ على هذا العالم، أدركت أنني مختلفة. كنت أفكر بشكل مختلف، وأبدو بشكل مختلف، وأشعر بشكل مختلف، وأريد أشياء مختلفة. لذا، اخترت تعليماً بعيداً عن البلاد، ومساراً مهنياً بعيداً عن الوطن، والعديد من الخيارات الأخرى التي كانت غير مسبوقة... حاولت أن أتغير، وأتأقلم، وأكون مقبولة. ومهما فعلت، لم يكن ذلك جيداً بما يكفي، وكلما حاولت الاندماج أكثر، شعرت أنني أبتعد أكثر. ثم جاءت الجائحة، وحينها فكرت أنه إذا كان العالم بهذا القدر من عدم القدرة على التنبؤ، فلماذا نعيش حياتنا من أجل الآخرين؟".