فاطمة العوضي أصغر وأول عربية ترفع علم الإمارات فوق قمة "فينسون"

وحظيت هذه البعثة برعاية من شركة "بالمز الرياضية"، إحدى الشركات الرائدة عالميًا وفي دولة الإمارات في مجال الإدارة الرياضية والتدريب، إلى جانب رعاية من "دار التمويل"، إحدى المؤسسات المالية الوطنية، التي كانت قد دعمت فاطمة سابقًا في تسلّقها الناجح لقمة جبل إلبروس، أعلى قمة جبلية في أوروبا، في يوليو 2025، حيث سجلت آنذاك إنجازًا وطنيًا باعتبارها أصغر إماراتية تصل إلى قمته.