فاطمة الصرايرة: تلهم المجتمع وتدعم أمهات أطفال التوحد

وقالت الوافدة الأردنية: "كان عمري 19 عاماً فقط عندما أنجبت سالم في عام 2010. في ذلك الوقت، كان التوحد غير مفهوم إلى حد كبير". "لم يكن هناك وعي كما هو الحال الآن على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتدنا أن نرى التوحد وكأنه وحش، لذلك كنت في حالة إنكار واكتئاب استمرت حتى عام 2018."

وعانت فاطمة لمدة ثماني سنوات، وتفاقمت معاناتها النفسية بسبب الوصمة الاجتماعية والمفاهيم الخاطئة. وقالت لصحيفة خليج تايمز: "كنت أنتظر أن يتحسن سالم، لكن لم يتغير شيء حتى غيرت نفسي".