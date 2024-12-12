فارسة الإمارات: تُلهم النساء بتحيتها المميزة لرئيس الدولة

وعلى الرغم من التنمر الذي تعرضت له في البداية، إلا أن إصرار فاطمة لم يزدها إلا قوة. "في مرحلة ما، كدت أن أقرر ترك الميدان، لكن شغفي تفوق على إغراء الاستسلام. التزمت بالتدريب، واستثمرت قدراً كبيراً من الوقت والجهد". وقد أثمر عملها الشاق عندما حظيت بشرف المشاركة في مسيرة الاتحاد وتحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي تشير إليه بحب باعتباره "سيدي وأبي". وقد اكتسبت من هذه اللحظة لقب "فارسة الإمارات".