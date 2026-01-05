فاجعة رحيل الأشقاء الثلاثة تغلّف مدرسة الوحدة العربية بالحزن

ويوم الاثنين، أرسلت المدرسة بريداً إلكترونياً إلى أولياء الأمور لإبلاغهم بالمأساة. وقالت فيزة إنها صُدمت عندما وصلتها الرسالة: «عندما ذهبت لاصطحاب ابني، وفي اللحظة التي التقت فيها أعيننا، انهرنا نحن الاثنان بالبكاء. عانقنا بعضنا البعض وبكينا لفترة. كنت أرى هؤلاء الفتية يضحكون ويلعبون مع ابني كل يوم عندما أذهب لاصطحابه. مجتمع مدرستنا بالكامل في حالة صدمة. اتصلت بي صديقتي وأخبرتني أن ابنها ظل يبكي طوال الطريق من المدرسة إلى المنزل. إنه أمر يكسر القلب». وكان ابن فيزا متأثراً عاطفياً لدرجة تمنعه من التحدث إلى "خليج تايمز".