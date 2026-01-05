فاجعة رحيل الأشقاء الثلاثة تغلّف مدرسة الوحدة العربية بالحزن

تعيش فيزة، المقيمة في دبي، معاناة صعبة في مواساة ابنها، الطالب في السنة التاسعة بمدرسة الوحدة العربية (AUS). كان الابن متحمساً لرؤية أصدقائه في أول يوم دراسي، لكن ما كان ينتظره هو خبر صادم بوفاة أحد أعز أصدقائه في حادث مأساوي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت لصحيفة "خليج تايمز": «في الصباح، حضر مدير المدرسة ومعلم إلى فصله وأبلغا الطلاب بأن زميلهم قد توفي في حادث سيارة. بدأ العديد من الطلاب، ومن بينهم ابني، بالبكاء. كانوا جميعاً أصدقاء مقربين، لكن المدرسة تعاملت مع الموقف بطريقة حساسة للغاية وألقت كلمة مؤثرة طلبت فيها من الأطفال الدعاء لزميلهم المتوفى».
وكان الأشقاء الثلاثة وعاملتهم المنزلية قد لقوا حتفهم يوم السبت عندما تحطمت سيارة العائلة أثناء عودتهم من رحلة إلى "ليوا"، حيث كانوا في طريقهم إلى منزلهم في دبي.
ويوم الاثنين، أرسلت المدرسة بريداً إلكترونياً إلى أولياء الأمور لإبلاغهم بالمأساة. وقالت فيزة إنها صُدمت عندما وصلتها الرسالة: «عندما ذهبت لاصطحاب ابني، وفي اللحظة التي التقت فيها أعيننا، انهرنا نحن الاثنان بالبكاء. عانقنا بعضنا البعض وبكينا لفترة. كنت أرى هؤلاء الفتية يضحكون ويلعبون مع ابني كل يوم عندما أذهب لاصطحابه. مجتمع مدرستنا بالكامل في حالة صدمة. اتصلت بي صديقتي وأخبرتني أن ابنها ظل يبكي طوال الطريق من المدرسة إلى المنزل. إنه أمر يكسر القلب». وكان ابن فيزا متأثراً عاطفياً لدرجة تمنعه من التحدث إلى "خليج تايمز".
قالت فيزة إن اثنين من الفتية الذين توفوا كانا زملاء لابنها على مر السنين: «لقد كانوا فتيانًا ناضجين وودودين للغاية. كانوا مرحين ومحبين للمزاح. كان والداهم من محبي الرياضة، لذا كان الفتية رياضيين جداً. كان الأشقاء الخمسة جميعاً في نفس المدرسة، وكنت أراهم يدخلون إليها كل يوم. كان الأخ الأكبر يعتني بإخوته الصغار بشكل جيد للغاية».
وذكرت أنها تفاعلت مع والدتهم في عدة مناسبات أيضاً: «كانت عضوة في منتدى أولياء أمور المدرسة قبل بضع سنوات وكنا نتواصل. لاحقاً، عندما كان ابنها الأكبر يحتاج إلى بعض الملاحظات الدراسية، كانت تتصل بي. لقد كانت عائلة رائعة حقاً».
وأضافت أنها تصلي من أجل الوالدين والأشقاء الباقين: «الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات كانت لطيفة جداً وتأتي إلى المدرسة بتسريحة (ذيل الحصان). أنا فقط آمل وأدعو أن تمنح العائلة القوة لتجاوز هذا الوقت العصيب».
وفقاً لمارك بوليت، مدير مدرسة الوحدة العربية، فإنه منذ اللحظة التي علموا فيها بالمأساة، كان تركيزهم ينصب على جانبين: «تكريم العائلة بكرامة وحساسية، وحماية السلامة العاطفية لطلابنا وموظفينا. تمت مشاركة الأخبار بعناية وهدوء، مع ترك مساحة للتأمل والصلاة، وبوجود بالغين موثوقين لدعم الطلاب عاطفياً».
وقال إن المستشارين والقادة التربويين وكبار الموظفين متاحون في جميع أنحاء المدرسة وسيظلون كذلك في الأيام والأسابيع المقبلة: «نحن ندرك أن الحزن لا يتبع جدولاً زمنياً محدداً».
وأضاف: «تم توجيه موظفينا للرد بصبر وتفهم، ونحن نعمل عن كثب مع أولياء الأمور لضمان دعم الأطفال في المدرسة والمنزل بالطرق المناسبة لهم. إن أفكارنا وصلواتنا وأعمق تعازينا مع العائلة وهم يمرون بوقت لا يتخيله عقل من الحزن وعدم اليقين. وبصفتنا مجتمعاً مدرسياً، فإننا نحتضنهم ونقف إلى جانبهم بكل تعاطف واحترام ورعاية».