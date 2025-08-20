فاجعة الفيضانات: مقيم في الإمارات يخسر 200 ألف درهم بسبب كارثة باكستان

في قرية بيشنوي، تضرر ما يقرب من 90% من المنازل. تضرر أكثر من 4000 منزل بشدة في المنطقة والمناطق المحيطة بها. تتوالى أنباء الأضرار تدريجيًا مع إعادة تشغيل الشبكة. انقطعت الكهرباء وشبكة الهاتف المحمول في منطقتنا. لم أتمكن من التحدث إلى أصدقائي أو أقاربي منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة. جرفت الفيضانات قرى بأكملها، بما في ذلك ست مدارس حكومية.