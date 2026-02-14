فائز واحد يحصد 5 ملايين درهم في سحب "يوم الحظ"

أعلن القائمون على سحب "يانصيب الإمارات" عن فوز أحد المشاركين بالجائزة الثانية وقدرها 5 ملايين درهم في أحدث سحب لـ "يوم الحظ" الذي أقيم يوم السبت، وذلك وفقاً للنتائج المنشورة على الموقع الرسمي للمشغل.
وتمكن الفائز من حصد الجائزة بعد مطابقة جميع أرقام الأيام الستة.
كما فاز لاعبان آخران بمبلغ 100,000 درهم لكل منهما بعد مطابقة أرقام خمسة أيام بالإضافة إلى رقم الشهر، بحسب النتائج المنشورة على الموقع الرسمي للمشغل.
كانت الأرقام الفائزة في السحب الأسبوعي هي:
الأيام: 11، 19، 28، 15، 31، و7
الشهر المحظوظ: 3
فائزو فرصة الحظ
شمل السحب الأسبوعي أيضاً فئة "فرصة الحظ"، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم، وفقاً للنتائج المنشورة على الموقع الرسمي للمشغل.
أرقام الهوية الفائزة في "فرصة الحظ" هي:
CT7035623
AY2395119
DP9210570
وبحسب ما أفاد به المشغل، فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين الذين فازوا ضمن فئة "فرصة الحظ" 215 فائزاً حتى الآن، بما في ذلك فائزو هذا الأسبوع.