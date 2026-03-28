فائزون بـ"يانصيب الإمارات" يحولون جوائزهم إلى منح دراسية ومشاريع إنسانية

يتطلع بعض الفائزين في "يانصيب الإمارات" (UAE Lottery) إلى ما هو أبعد من الاحتفالات الشخصية، مستخدمين أموال الجوائز لمساعدة الآخرين. وفي مقطع فيديو جديد (Reel) نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك الفائزون خططهم لدعم الطلاب، ورعاية الأطفال الأيتام، ومساعدة المحتاجين في بلدانهم الأصلية.

يقول أنانث بيرومالسامي، الفائز بجائزة مليون درهم وهو من ولاية تاميل نادو الهندية: "أخطط لدعم الطلاب في مسقط رأسي الذين لا يملكون الإمكانيات لمواصلة تعليمهم. أريد استخدام جزء من أرباحي لمساعدتهم".

من جانبه، شارك فائز آخر يدعى أحمد كبير، وهو أيضاً من الهند، رؤيته قائلاً: "أخطط لتقسيم مبلغ الجائزة إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول لدعم المحتاجين، والثاني للمساهمة في رعاية الأطفال الأيتام، والثالث لتطوير عملي الخاص".

منذ انطلاقه، قدم "يانصيب الإمارات" أكثر من 175 مليون درهم كجوائز للاعبين في جميع أنحاء الدولة، مما خلق لحظات من الإثارة مع ترسيخ قيم المسؤولية والامتنان. وتقدم هذه القصص جانباً مختلفاً للفوز باليانصيب، جانباً لا يتعلق فقط بالربح الشخصي، بل بالعطاء ورد الجميل للمجتمع.

تجسد هذا النهج أيضاً في أكتوبر 2025، عندما فاز أنيلكومار بولا بالجائزة الكبرى التاريخية وقدرها 100 مليون درهم. فبعيداً عن اللحظة التي غيرت حياته، أعرب عن نيته العطاء من خلال دعم القضايا الخيرية، قائلاً: "أؤمن بأن التبرعات ستصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون المال فعلاً. هذا ما يمنحني السعادة الحقيقية"، مما يثبت كيف يمكن لفوز واحد أن يخلق تأثيراً إيجابياً واسع النطاق.

وتستمر الإثارة مع سحب "يوم الحظ" (Lucky Day) الأسبوعي الذي يقام كل يوم سبت، ويقدم جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى ثلاثة فائزين مضمونين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم أسبوعياً عبر "فرصة الحظ" (Lucky Chance)، مما يفتح آلاف الأبواب لصناعة الفرق في حياة الكثيرين.