فائز"بيغ تيكت" بـ 25 مليون درهم يجمد الجائزة 10 سنوات

بالنسبة لمحمد رضوان سي كي، المغترب الهندي البالغ من العمر 36 عاماً ويعيش في الخبر، المملكة العربية السعودية، فإن الفوز بحصة من جائزة بيغ تيكت البالغة 25 مليون درهم قد جلب له الفرح، لكنه لا يملك خطة واحدة لإنفاق المال. بدلاً من ذلك، اتخذ قراراً حازماً - لن يلمس حصته من المال لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
رضوان، الذي ينحدر أصلاً من كوتشي في كيرالا، يعمل كمسؤول صحة وسلامة على منصات النفط في الخبر في المملكة العربية السعودية. كان واحداً من 16 مشاركاً ساهموا في شراء تذكرة بيغ تيكت الفائزة التي اشتراها زميله راجان. بينما يتحدث العديد من الفائزين عن منازل جديدة أو سيارات أو سفر، لا يملك رضوان مثل هذه الأفكار. بالنسبة له، فإن المكاسب هي صندوق تقاعد بحت.
قال: “لن أستخدم هذا المال للنفقات اليومية. أريد أن أستثمره بشكل صحيح في أبوظبي، في السعودية وأماكن أخرى حيث يمكن أن ينمو. هذا من أجل مستقبلي. لا أريد أن ألمسه لمدة لا تقل عن 10 سنوات.”
كان رضوان يشارك في بيغ تيكت منذ عام 2016، أولاً مع مجموعة أخرى من الزملاء. في عام 2022، بعد انضمامه إلى نفس الشركة التي كان يعمل فيها راجان، أصبح جزءاً من المجموعة المشاركة في السحوبات. مع مرور الوقت، نمت المجموعة واستقرت عند 16 عضواً ملتزماً. قال: “انضم العديد من الأشخاص في المنتصف وغادروا. لكن 16 منا بقوا معاً.”
علم بالفوز أثناء التسوق مع زوجته وابنه. قال: “فجأة رأيت حوالي 60 رسالة في مجموعة واتساب الخاصة بنا. ظننت أن شيئاً خطيراً قد حدث. عندما تحققت، كان شخص ما قد شارك فيديو السحب المباشر. شاهدناه مراراً وتكراراً ولم نصدق ذلك.”
ترك الفوز الفريق بأكمله في حالة من الدهشة. قال: “لم نحتفل بعد لأن العديد منا يعملون في الخارج. لكننا سنحتفل قريباً. الجميع لا يزالون في حالة صدمة.”
مع وجود والديه في الهند وأسرته الصغيرة في السعودية، يرى رضوان الجائزة كفرصة لتأمين الاستقرار على المدى الطويل. "هذا المال ليس للإنفاق الآن. إنه للمستقبل، للتقاعد ولأمان عائلتي."