فائز"بيغ تيكت" بـ 25 مليون درهم يجمد الجائزة 10 سنوات

كان رضوان يشارك في بيغ تيكت منذ عام 2016، أولاً مع مجموعة أخرى من الزملاء. في عام 2022، بعد انضمامه إلى نفس الشركة التي كان يعمل فيها راجان، أصبح جزءاً من المجموعة المشاركة في السحوبات. مع مرور الوقت، نمت المجموعة واستقرت عند 16 عضواً ملتزماً. قال: “انضم العديد من الأشخاص في المنتصف وغادروا. لكن 16 منا بقوا معاً.”