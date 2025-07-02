فائزان بـ 150 ألف درهم من "بيج تيكيت" بتذكرة مجانية

في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، فاز ثلاثة محظوظين بجائزة قدرها 150 ألف درهم لكل منهم مع التذكرة الكبيرة.

بعد سنوات من شراء التذاكر، فاز هؤلاء المواطنون الهنود بجوائز كبيرة، وطلبوا من الآخرين الاستمرار في تجربة حظهم وعدم فقدان الأمل أبدًا.

"داوتي بومايليسمو"، ربة منزل تبلغ من العمر 39 عامًا، تعيش في أبو ظبي مع عائلتها منذ عام 2008. وهي تشتري التذاكر عبر الإنترنت كل شهر دون انقطاع على مدار السنوات الأربع الماضية.

وباستغلالها لعرض حزمة التذاكر، حصلت على أربع تذاكر مجانية بعد شراء اثنتين، وكانت إحدى تلك التذاكر المجانية هي التي جلبت لها الفوز.

"هناك أشهر لا أستطيع فيها شراء سوى تذكرة واحدة، ولكن كلما عُرض عرضٌ شامل، أحرص على المشاركة. لا أستطيع وصف مدى سعادتي، فقد صُدمتُ بشدة عندما تلقيتُ خبر الفوز، وما زلتُ كذلك. على مدار السنوات الأربع الماضية، كان الفوز حلمي، واليوم تحقق أخيرًا".

إنها تخطط لاستخدام أموال الجائزة لأخذ أطفالها في إجازة صيفية.