فائزان بـ 150 ألف درهم من "بيج تيكيت" بتذكرة مجانية

في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، فاز ثلاثة محظوظين بجائزة قدرها 150 ألف درهم لكل منهم مع التذكرة الكبيرة.
بعد سنوات من شراء التذاكر، فاز هؤلاء المواطنون الهنود بجوائز كبيرة، وطلبوا من الآخرين الاستمرار في تجربة حظهم وعدم فقدان الأمل أبدًا.
"داوتي بومايليسمو"، ربة منزل تبلغ من العمر 39 عامًا، تعيش في أبو ظبي مع عائلتها منذ عام 2008. وهي تشتري التذاكر عبر الإنترنت كل شهر دون انقطاع على مدار السنوات الأربع الماضية.
وباستغلالها لعرض حزمة التذاكر، حصلت على أربع تذاكر مجانية بعد شراء اثنتين، وكانت إحدى تلك التذاكر المجانية هي التي جلبت لها الفوز.
"هناك أشهر لا أستطيع فيها شراء سوى تذكرة واحدة، ولكن كلما عُرض عرضٌ شامل، أحرص على المشاركة. لا أستطيع وصف مدى سعادتي، فقد صُدمتُ بشدة عندما تلقيتُ خبر الفوز، وما زلتُ كذلك. على مدار السنوات الأربع الماضية، كان الفوز حلمي، واليوم تحقق أخيرًا".
إنها تخطط لاستخدام أموال الجائزة لأخذ أطفالها في إجازة صيفية.
"أبيسون جاكوب"، مساح بناء يبلغ من العمر 46 عامًا من كيرالا، يقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004، ويقيم حاليًا في العين مع عائلته. اكتشف "بيج تيكيت" قبل 20 عامًا، ويشتري التذاكر شهريًا منذ ذلك الحين. وقد اشترى تذكرته الفائزة مع مجموعة من 20 زميلًا.
عندما تلقيتُ المكالمة الفائزة، ظننتُ أنها عملية احتيال. كنتُ أشتري التذاكر منذ فترة طويلة لدرجة أنني لم أتوقع الفوز حقًا، كما قال.
لكنني أشعر بسعادة غامرة وبركة. خطتي هي تقاسم الجائزة مع مجموعتي.
اشترى زوج إيشواريا سوبرامانيان، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في دبي، التذكرة الفائزة باسم زوجته.
ويعيش في دبي مع عائلته منذ تسع سنوات، وكان يشتري تذاكر الدخول الكبيرة بانتظام منذ عام ونصف، أحيانًا مع صديق، وأحيانًا بمفرده.
تم شراء هذه التذكرة الرابحة منفردًا. بعد شراء تذكرتين، حصل على أربع تذاكر إضافية ضمن عرض الباقة، وضمنت إحدى هذه التذاكر المجانية فوزه.
"لم أصدق الأمر في البداية، ولكن عندما بدأت أتلقى اتصالات متعددة من فريق "بيج تيكيت"، أدركتُ أنه أمرٌ حقيقي. هذا الشعور رائع. لم أخطط للجائزة المالية بعد، لأنني لم أتوقع الفوز بهذه السرعة، ولكن الأمر المؤكد هو أنني سأحاول مجددًا مع "بيج تيكيت".
يتيح عرض "بيج تيكيت" الترويجي لشهر يوليو للمشاركين الفوز بجائزة كبرى تصل إلى 20 مليون درهم، حيث سيُجرى السحب المباشر في 3 أغسطس. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل ستة فائزين على 50 ألف درهم لكل منهم خلال السحب نفسه، مما يمنح اللاعبين المزيد من الترقب في تلك الليلة.
كل خميس، سيُمنح أربعة فائزين جائزة نقدية بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل منهم. أي ما مجموعه 16 جائزة نقدية تُمنح قبل إجراء السحب المباشر.
سيُدخل كل من يشتري تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 يوليو تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير". سيتم اختيار أربعة مشاركين لحضور السحب المباشر في أبوظبي، وسيحصل كل منهم على جائزة نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 20,000 و150,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين للنهائيات في 1 أغسطس عبر موقع "التذكرة الكبيرة".
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى سيارة ذات أربع عجلات، تواصل Big Ticket سلسلة سياراتها الفاخرة هذا الشهر مع سحبين قادمين: سيارة Range Rover Velar في 3 أغسطس، تليها سيارة BMW M440i في 3 سبتمبر.
يتضمن العرض الترويجي لشهر يوليو أيضًا عرضًا خاصًا لمجموعة التذاكر، متاحًا طوال الشهر:
- اشتري تذكرتين واحصل على تذكرة مجانية عند الشراء عبر الإنترنت.
- اشتري تذكرتين واحصل على تذكرتين مجانيتين لتذكرة Big Ticket، واشتري تذكرتين واحصل على 3 تذاكر مجانية لتذكرة Dream Car عند الشراء من مكاتب مطار زايد الدولي ومطار العين.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.
فيما يلي تواريخ السحب الإلكتروني الأسبوعية:
الأسبوع الأول: 1 – 9 يوليو وتاريخ السحب – 10 يوليو (الخميس)
الأسبوع الثاني: 10 – 16 يوليو وتاريخ السحب – 17 يوليو (الخميس)
الأسبوع الثالث: 17 – 23 يوليو وموعد القرعة – 24 يوليو (الخميس)
الأسبوع الرابع: 24 – 31 يوليو وموعد السحب – 1 أغسطس (الجمعة)