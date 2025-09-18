فأر يتسبب بكارثة.. انفجار اسطوانة غاز برأس الخيمة يترك خادمة في حالة حرجة

أصيبت عاملة منزلية بحروق بالغة في انفجار اسطوانة غاز يوم الجمعة (12 سبتمبر) ألحق أضرارًا بمنزل عائلة في وادي اصفني، على بعد حوالي 96 كيلومترًا جنوب مدينة رأس الخيمة.

قال مصبح محمد الليلي، أحد سكان المنزل المنكوب، لصحيفة "خليج تايمز" إن العناية الإلهية أنقذت عائلته وأطفاله من هذه المأساة، حيث كانت الأسرة بأكملها قد تجمعت في منزل والده الراحل، كما يفعلون كل يوم جمعة، عندما وقع الانفجار.

يتذكر الليلي: "عند أذان المغرب، كنت أنا وأختي بالخارج عندما سمعنا دوي انفجار هائل. في البداية، اعتقدنا أنه مجرد باب أغلق بقوة، ولكن بعد لحظات، صرخت إحدى الخادمات: 'حريق، حريق!' هرعنا إلى المنزل ووجدناه متضررًا".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقع الانفجار في المطبخ بعد أن قامت فأرة بقضم خرطوم اسطوانة الغاز، مما تسبب في تسرب. أكد المحققون أن الشرارة التي أدت إلى الاشتعال هي التي فجرت الانفجار.

وأضاف الليلي: "كانت القوة لا تُصدق. طار باب المطبخ لمسافة 50 مترًا تقريبًا. ذابت الأواني، وتحطم مكيف الهواء والثلاجة، وانهار السقف البلاستيكي، وتحطمت المراوح والمعدات الأخرى (بسبب تأثير الانفجار). لم يكن مجرد حريق، بل كان الأمر وكأن المكان بأكمله قد تم تمزيقه".

كانت العاملة المنزلية، وهي في الأربعينيات من عمرها وتحمل جنسية آسيوية، في المطبخ عندما وقع الانفجار. أصيبت بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في معظم أنحاء جسدها، وهي حاليًا في العناية المركزة وحالتها حرجة، وتتطلب حوالي 20 عملية جراحية.

تم علاجها في البداية في مستشفى الفجيرة قبل نقلها إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي بسبب خطورة إصاباتها.

يقول الليلي: "ركضت إلى منزل أختي القريب بعد الانفجار. حالتها خطيرة للغاية. نحن حزينون وندعو لها بالشفاء، رغم أن الأطباء قالوا إن الأمر سيكون صعبًا للغاية. في النهاية، كل شيء بيد الله".

تعمل الخادمة مع العائلة منذ أربعة أشهر فقط. وقد طُلب من وكالة العمالة المنزلية التي استُقدمت منها إبلاغ عائلتها بالحادث.

وصلت فرق الطوارئ من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، بالإضافة إلى خبراء التحقيق في الحرائق، بسرعة إلى مكان الحادث. وأعرب الليلي عن امتنانه العميق لسرعة استجابتهم.

وحث الليلي العائلات الأخرى على توخي اليقظة: "يجب على الجميع فحص توصيلات الغاز والتأكد من وجود تهوية قبل تشغيل الموقد. حتى شيء بسيط، مثل قضم فأر لأنبوب، يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

لم تكن عائلة الليلي في المنزل أثناء الانفجار. وقد عبروا عن ارتياحهم لعدم وجود أي شخص آخر في الداخل، لكنهم قالوا إنهم تأثروا بما حدث للعاملة المنزلية.