غيوم جزئية مع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة، ٢١ نوفمبر، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور سحب منخفضة غرباً فوق البحر والجزر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.