غيوم جزئية مع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة، ٢١ نوفمبر، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ظهور سحب منخفضة غرباً فوق البحر والجزر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً، خاصة في المناطق الساحلية.
يوم الخميس، ٢٠ نوفمبر، تم تسجيل ٧.٨ درجة مئوية في الإمارات، وهي أدنى درجة حرارة في موسم الشتاء حتى الآن.
من المحتمل أن تصبح الأحوال الجوية رطبة ليلاً وصباح السبت في بعض المناطق الساحلية والداخلية يوم الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تشتد غرباً، بسرعة ١٠-٢٥ كم/س، تصل إلى ٤٠ كم/س.
سيكون البحر معتدلاً إلى مضطرب، خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ١٧ درجة مئوية في الشارقة و٢٠ درجة مئوية في دبي. بينما في أبوظبي، ستنخفض إلى ٢١ درجة مئوية.