غيث الغيث: من ضفاف الخور إلى قيادة "فلاي دبي"

وبعد دراسته في الولايات المتحدة، انضم الغيث إلى طيران الإمارات في عام 1986 كمتدرب إداري. وعلى مدى العقدين التاليين، ترقى ليصبح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في جميع أنحاء العالم. وشمل دوره إطلاق مسارات افتتاحية، مثل الرحلات إلى لندن جاتويك وبانكوك، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية، وتمثيل قطاع الطيران المتنامي في دبي في الأحداث الرئيسية للصناعة مثل معرض باريس الجوي ومعرض بورصة برلين الدولي للسياحة. غادر في عام 2009 لرئاسة فلاي دبي بعد أن عرض عليه ذلك الشيخ أحمد.