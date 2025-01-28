غيث الغيث: من ضفاف الخور إلى قيادة "فلاي دبي"
نشأ الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي على ضفاف خور دبي، وكانت طفولته مرتبطة بالبحر. وقال في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز : "لم أكن أتصور أنني سأعمل في قطاع الطيران."
وقال غيث الغيث: "بدأت المغامرة في الأساس كمحاولة لاستكشاف أماكن جديدة." لعبت نشأة غيث الغيث في الشندغة، التي كانت أساس التجارة وتراث دبي القديمة، دوراً كبيراً في ترسيخ ارتباطه بتراث المدينة.
يتذكر: "كان كل شيء يحدث في الخور." وتابع قائلاَ: "قد تستيقظ أحياناً لتجد حطام سفينة"، واصفاً كيف كانت هذه الأحداث تصبح حديث المدينة.
"هناك مقولة متداولة في عالم الطيران: إذا شممت رائحة وقود الطائرة، فإنك تصبح مدمناً عليه. بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق أكثر بربط دبي ببقية العالم".
انضم الغيث إلى طيران الإمارات في عام 1986، وتدرج في المناصب إلى أن غادر في عام 2009 ليقود تأسيس شركة طيران جديدة في دبي. في ذلك الحين، استدعاه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وأسند إليه مهمة إنشاء فلاي دبي.
وقال: "عندما عُرضت علي فرصة القيادة، سألت: 'سموك، هل هذا بمثابة نسخة أصغر من طيران الإمارات؟' فأجاب: 'لا، ستكون هذه شركة مستقلة تماماً." بدعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد ورؤيته، كان الغيث متأكداً من رغبته في مواجهة هذا التحدي.
في البداية، كانت فلاي دبي تُخطط لتكون شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم وجهات على مسافة خمس ساعات من دبي. وقال الغيث: "الفكرة كانت ربط هذه المناطق بدبي وفتح فرص للأعمال والتجارة والسياحة."
كان تطور فلاي دبي بعيداً كل البعد عن النمط التقليدي. واستجابةً للمتطلبات المميزة لسوق دبي، قدمت الشركة خدمات مثل درجة رجال الأعمال ونظام الترفيه على متن الطائرة، لتدمج بين الجودة والتكلفة المناسبة.
وأوضح الغيث: "إن الطيران منخفض التكلفة لا يعمل بنفس الطريقة هنا كما في أوروبا أو أمريكا بسبب تنوع العملاء. كان علينا أن نبتكر شيئاً خاصاً لدبي."
وبعد دراسته في الولايات المتحدة، انضم الغيث إلى طيران الإمارات في عام 1986 كمتدرب إداري. وعلى مدى العقدين التاليين، ترقى ليصبح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في جميع أنحاء العالم. وشمل دوره إطلاق مسارات افتتاحية، مثل الرحلات إلى لندن جاتويك وبانكوك، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية، وتمثيل قطاع الطيران المتنامي في دبي في الأحداث الرئيسية للصناعة مثل معرض باريس الجوي ومعرض بورصة برلين الدولي للسياحة. غادر في عام 2009 لرئاسة فلاي دبي بعد أن عرض عليه ذلك الشيخ أحمد.
لطالما كان الطيران محور نمو دبي، حيث ساهم في تعزيز السياحة والتجارة من خلال ربط الإمارة بالعالم بسهولة. وظهرت فلاي دبي كإضافة مهمة، تلبي احتياجات الأسواق غير المخدم وتدعم دور الناقل الرئيسي، طيران الإمارات.
لقد كانت قدرة فلاي دبي على التكيف بمثابة السمة المميزة لنجاحها، من التغلب على تحديات جائحة كوفيد-19 إلى مضاعفة حجم أسطولها في السنوات الأخيرة.
وأضاف الغيث: "بحلول نوفمبر 2020، أصبح لدينا سيولة نقدية. وبحلول العام التالي، حققنا أرباحاً قياسية. وهذا دليل على تفاني فريقنا والثقة التي نضعها في دبي والإمارات العربية المتحدة".
ومع اكتمال عام 2024، حققت فلاي دبي إنجازات جديدة، حيث نقلت أكثر من 13 مليون مسافر ووسعت شبكتها إلى أكثر من 125 وجهة في 65 دولة.
وتضمنت الرحلات الجديدة بازل في سويسرا، وكيش وكيرمان في إيران، وبهايراهاوا في نيبال، وإسلام آباد ولاهور في باكستان، وبينانغ ولانكاوي في ماليزيا، ومومباسا في كينيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل 10 رحلات موسمية صيفية، مثل ميكونوس وسانتوريني وبودروم، من يونيو إلى سبتمبر، مما يجعل شركة الطيران وسيلة سفلر مفضلة للعديد من المسافرين.
وعندما سئل عن مستقبل شركة الطيران، شارك الغيث خططاً طموحة للحصول على "طائرات أكبر ذات مدى أطول، مثل بوينج 787" والتي من شأنها أن تسمح للشركة بتوسيع حضورها في السوق بشكل أكبر، وهو التحدي الذي "يشبه بدء شركة الطيران من جديد".
ومع تطوير مطار آل مكتوم الدولي الجديد، تستعد فلاي دبي للعب دور أكبر في مجال الطيران في المدينة. وأضاف: "هدفنا هو ربط المزيد من الأسواق، وتعزيز المزيد من الفرص، والتوافق مع رؤية دبي لتصبح رائدة في مجالات التجارة والسياحة والابتكار".