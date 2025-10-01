غفوة سائق تتسبب في تصادم شاحنتين وإصابة شخص

أصيب سائق بجروح في حادث تصادم بين شاحنتين على شارع الشيخ محمد بن زايد قرب دوار مطار آل مكتوم باتجاه أبوظبي.
وتشير التقارير الأولية إلى أن أحد سائقي الشاحنات نام أثناء القيادة، وفقد السيطرة، واصطدم بالشاحنة التي كانت أمامه، مما تسبب في ازدحام مروري كبير ودفع السلطات إلى تحويل المركبات إلى طرق بديلة.
صرح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن خبراء الحوادث المرورية انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث للتحقيق وجمع الأدلة. وأضاف: "قامت دوريات المرور بتنظيم حركة المركبات، وتأمين موقع الحادث، وتأمين وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث بكفاءة. وعملت فرق الاستجابة على الفور على إزالة المركبة المتضررة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها".
أصدرت الشرطة تحذيرًا بشأن مخاطر القيادة أثناء الإرهاق أو النعاس، محذرة من أن حتى الأخطاء البسيطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال بن سويدان: "يُعد النوم أثناء القيادة أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بالغة".
وشدد على أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة، والانتباه لظروف الطريق غير المتوقعة، والتوقف فورًا عند الشعور بالتعب. وأضاف: "الالتزام بإرشادات السلامة المرورية واليقظة على الطريق أمرٌ أساسيٌّ لمنع الحوادث الخطيرة وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق".