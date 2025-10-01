غفوة سائق تتسبب في تصادم شاحنتين وإصابة شخص

أصدرت الشرطة تحذيرًا بشأن مخاطر القيادة أثناء الإرهاق أو النعاس، محذرة من أن حتى الأخطاء البسيطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال بن سويدان: "يُعد النوم أثناء القيادة أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بالغة".