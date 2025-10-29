غرق طفل في مسبح بفيلا خاصة في الفجيرة خلال تجمع عائلي

غرق طفل يبلغ من العمر عامين في مسبح خاص في الفجيرة خلال تجمع عائلي في مزرعة في دبا، حيث يزورون المكان كثيراً للاسترخاء والتمتع بوقت الأسرة، حسبما قال عم الطفل لموقع Khaleej Times
قال العم: "كان عطلة نهاية أسبوع عادية. كنا جميعاً هناك، بما في ذلك الأطفال الصغار. نحن عادةً ما نغلق منطقة المسبح بالأقفال، وكان والدي دائماً يحذرنا من ضرورة إبقائها مغلقة".
وأضاف أن الحادث وقع بعد أن ذهبت العاملة المنزلية إلى الحمام، معتقدة أن الطفل يلعب بالقرب منها. "في تلك اللحظات القليلة، اختفى الطفل. المسبح كان داخل المزرعة الخاصة وكانت الأضواء مطفأة. لم يخطر ببال أحد أنه سيكون هناك."
عندما أدركت الأسرة فقدان الطفل، بدؤوا في البحث في المزرعة. قال العم: "لم نكن نتوقع أن نجده في المسبح، لأنه من المفترض أن يكون غير متاح له". وأضاف: "عندما أخرجناه وأخذناه إلى المستشفى، كان الوقت قد فات. قال الأطباء إن قلبه توقف بعد دقائق عدة تحت الماء".
أكد العم أن الأسرة لا تلقي اللوم كاملاً على العاملة المنزلية، بل يعتبرون المأساة درساً في اليقظة.
وحث الآباء على مراقبة أطفالهم شخصياً أثناء السباحة أو أي نشاطات خطرة أخرى. وقال: "هذا مهم بغض النظر عن مدى أمان المكان. هؤلاء الأطفال أمانة من الله. لحظات قليلة من الإهمال قد تغير كل شيء. سواء كانت السباحة، ركوب الدراجات، أو اللعب على السكوترات، يجب أن يكون الآباء حاضرين."
وأضاف العم أن الفقد ترك الأسرة في حالة حزن عميق، لكنه عزز لديهم العزم على رفع الوعي بأهمية المراقبة القريبة والمستمرة، خاصة حول المياه. قال: "نأمل أن يذكر قصتنا الآخرين بالحذر والحضور الدائم. فقدنا روحاً ثمينة؛ نسأل الله أن يرحمها."