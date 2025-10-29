غرق طفل في مسبح بفيلا خاصة في الفجيرة خلال تجمع عائلي

عندما أدركت الأسرة فقدان الطفل، بدؤوا في البحث في المزرعة. قال العم: "لم نكن نتوقع أن نجده في المسبح، لأنه من المفترض أن يكون غير متاح له". وأضاف: "عندما أخرجناه وأخذناه إلى المستشفى، كان الوقت قد فات. قال الأطباء إن قلبه توقف بعد دقائق عدة تحت الماء".