غرفة المحاكاة في الإمارات: تجربة واقعية لفهم تحديات مرض التوحد
تخيل أنك تعيش في عالم حيث تصبح الأصوات والمناظر والروائح اليومية حواجز هائلة. بعد تجربة تجربة التوحد الواقعية، اكتسبت فهمًا أعمق للتحديات التي يواجهها الأفراد المصابون بالتوحد. هذه المحاكاة الرائدة، الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، هي أداة مهمة لتعزيز التعاطف والوعي.
عند دخولي غرفة المحاكاة، تم إطلاعي على ما يمكن توقعه. وللتحضير، تم إعطائي قفازات تحد من حركة يدي، ثم نظارات ضبابية تشوه رؤيتي. كان التأثير فوريًا ومربكًا؛ شعرت وكأنني أنظر عبر الضباب، غير قادر على التركيز على الأشخاص من حولي.
بعد ذلك، تم تزويدي بسماعات رأس. وبمجرد أن خطوت إلى الغرفة، تعرضت لقصف من الأصوات المختلطة ــ دقات الساعة المتواصلة، وطنين المكنسة الكهربائية، وحركة المرور البعيدة. وشعرت أن كل صوت تضاعف عشر مرات، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريبا التركيز أو الاسترخاء. وقد خلقت الضوضاء المستمرة جواً ساحقاً من التشتيت المستمر.
ولإضافة المزيد من التحميل الحسي، كانت الغرفة مليئة أيضًا بمزيج من الأضواء المربكة والروائح القوية، مما زاد من ارتباكي. وعلى الشاشة أمامي، رأيت المهام التي يتعين علي إكمالها. كان هدفي هو إنهاء خمسة أنشطة بسيطة أثناء الجلوس، لكنني أدركت بسرعة مدى صعوبة ذلك.
عندما وقفت لأتحرك، شعرت بالدوار. لقد أثر التحميل الحسي الزائد على جسدي، وبدأ عقلي يتسابق، ويكافح لتذكر المهام التي كان من المفترض أن أقوم بها. شعرت بالعجز والارتباك. وبحلول نهاية تجربتي التي استمرت خمس دقائق، لم أتمكن من إكمال مهمة واحدة.
وفي وقت لاحق، في محادثة مع "آندي فوكنر"، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند ـ الشركة التي تقف وراء الغرفة ـ علمت أنني مررت بأحد السيناريوهات الأسهل. وقد دفعني هذا الإدراك إلى التفكير بعمق: إذا كانت هذه النسخة المبسطة صعبة للغاية، فكيف يستطيع الأفراد المصابون بالتوحد التنقل في بيئات أكثر ازدحاما، مثل مراكز التسوق أو المطارات، المليئة بمزيد من الضوضاء والأضواء والفوضى؟
حتى بعد إزالة سماعات الرأس والنظارات والقفازات، ظل الدوار والارتباك مستمرين. لقد قدمت هذه النظرة الخاطفة إلى العبء الحسي الزائد الذي يواجهه العديد من المصابين بالتوحد إدراكًا صارخًا: بالنسبة لهم، فإن مثل هذه التجارب الساحقة ليست مجرد تجارب عرضية - بل هي حقائق يومية يمكن أن تستمر لساعات، أو حتى أيام.
إن تجربة التوحد الحقيقية ليست مجرد تمرين على عدم الراحة؛ بل هي فرصة أساسية للآباء والمعلمين ومقدمي الرعاية لفهم طيف التوحد بشكل أفضل.
إن المحاكاة بمثابة تذكير قوي بالتحديات التي يواجهها المصابون بالتوحد وتسلط الضوء على أهمية التعاطف والدعم. لقد تركت هذه التجربة لدي تقديرًا أعمق لقدرتهم على الصمود والحاجة الحيوية إلى مجتمع داعم.