غرفة المحاكاة في الإمارات: تجربة واقعية لفهم تحديات مرض التوحد

عند دخولي غرفة المحاكاة، تم إطلاعي على ما يمكن توقعه. وللتحضير، تم إعطائي قفازات تحد من حركة يدي، ثم نظارات ضبابية تشوه رؤيتي. كان التأثير فوريًا ومربكًا؛ شعرت وكأنني أنظر عبر الضباب، غير قادر على التركيز على الأشخاص من حولي.