غرامة 50 ألف درهم لتنظيم الدراجات الكهربائية بأبوظبي

حذر سكان منطقة الغدير في أبوظبي من مخالفات قد تصل غرامتها إلى 50,000 درهم؛ في حملات صارمة ضد استخدام الدراجات الرباعية (الكوادر) والدراجات الكهربائية لعدم الالتزام بالقوانين.

وأصدرت إدارة المجتمع تنويهاً رسمياً تُبرز فيه خطورة استخدام المراهقين هذه المركبات بطريقة غير مسؤولة في المناطق المشتركة، بما في ذلك الممرات المخصصة للمشاة ومناطق اللعب.

وجاء في التنويه: "ندرك تماماً الحماس والمتعة التي قد تجلبها هذه الأنشطة، لكن من المهم التأكيد على أن مثل هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على السائقين أنفسهم وعلى المقيمين الآخرين، لا سيما الأطفال الذين يلعبون في الخارج والمشاة في الممرات."

وأكدت شرطة أبوظبي أن استخدام هذه المركبات في المناطق السكنية ممنوع تماماً، وقد يؤدي إلى فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة المركبات، وإجراءات قانونية ضد أولياء الأمور الذين يسمحون للقاصرين بقيادتها.

وفقا للإشعار الذي حصلت عليه "خليج تايمز"، فإن المخالفات قد تؤدي إلى:

مصادرة المركبة،

غرامات تصل إلى 50,000 درهم،

اتخاذ إجراءات قانونية ضد الملاك أو الوصاة الذين يسمحون للقصر بقيادة هذه المركبات.

وقد أثارت تقارير الحوادث الصغيرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استياء سكان المجتمع، مطالبين بتشديد القوانين وتنظيم استخدام هذه المركبات.

يقول دوين تيكسيرا، المقيم منذ أكثر من أربع سنوات في المنطقة، إن هذه المركبات تُعتبر مصدر إزعاج، وأن السائقين لا يهتمون بسلامة الآخرين. وأضاف: "ليس فقط الشباب الصغار هم من ينتهكون القواعد، بل حتى الأكبر سناً".

وتهدف إيما برين، الإعلامية المقيمة في الغدير، إلى تعزيز الاستخدام المسؤول، وتشجع السائقين على الالتزام بالقانون، محذرة من احتمالية وقوع حوادث خطيرة لا قدر الله إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

وطُلب من فريق الأمن في المنطقة السكنية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق شرطة أبوظبي، مع توجيه السكان لتوعية أبنائهم بأهمية الالتزام بقواعد المجتمع وأولوية السلامة.

وأشار خبير السلامة توماس إيدلمان إلى أن تنظيم هذه المركبات يتطلب تشديد القوانين، ومحاسبة المخالفين، ودوراً فعالاً لفرق الأمن في المنشآت التعليمية والسكنية في زيادة الوعي.

شدد على ضرورة أن يكون البالغون قدوة للسائقين الشباب، مع تكاتف المدارس والآباء والهيئات المجتمعية في نشر الوعي والمسؤولية.

يتم حظر استخدام المركبات المماثلة، مثل الـHoverboards﻿، بسبب الإزعاج العام، محذراً من أن يتم اتباع نفس النهج مع الدراجات الكهربائية إذا لم يُفرض تنظيم صارم وترخيص مناسب.

قواعد استخدام الدرجات الرباعية (الكوادر) في أبوظبي:

يحظر استخدام هذه المركبات على الطرق العامة، والمناطق السكنية، ومواقف السيارات، ويُسمح فقط باستخدامها في المناطق الصحراوية أو مواقع الأوف رود المعتمدة.

يجب على السائقين ارتداء معدات السلامة، بما في ذلك الخوذة، مع التوصية باستخدام القفازات والنظارات والملابس الواقية.

الحد الأدنى لعمر القيادة هو 16 عامًا، مع بعض الاستثناءات للمرشدين الذين يصطحبون قاصرين.

يجب أن يحمل السائقون رخصة قيادة أو تصريحًا خاصًا لاستخدام الدراجات الرباعية، ولا يُطلب رخصة قيادة إماراتية للجولات المرخصة.

يمنع تأجير الدراجات الرباعية للاستخدام الفردي دون التصريح المناسب.

المخالفة لهذه القواعد تعرض السائقين لغرامات مالية وإجراءات قانونية ومصادرة المركبات.

قواعد استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر الإلكتروني) في أبوظبي:

أصدرت شرطة أبوظبي في أغسطس فيديو يظهر عدة رجال وهم يقودون السكوترات الإلكترونية بشكل مخالف للقوانين، بدون خوذات ولا معدات حماية.

يجب أن يكون عمر راكبي السكوتر الإلكتروني 16 عامًا فأكثر، مع الالتزام بارتداء الخوذة والملابس العاكسة.

يسمح بالقيادة فقط في المناطق المخصصة، مع احترام حدود السرعة التي تتراوح بين 15 و20 كيلومترًا في الساعة، ويجب النزول عند عبور المشاة.

تشمل القوانين أيضاً حظر الركن في أماكن غير مخصصة، وتجنب القيادة المتهورة، ومنع حمل الركاب.

تُعتبر هذه القواعد ضرورية للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطرق، ولتقليل الحوادث المرورية المتعلقة بهذه المركبات.

