غرامة 15 ألف درهم على امرأة سرقت عقداً ذهبياً من متجر في دبي

أُدينت امرأة أوروبية بسرقة من متجر مجوهرات ذهبية في دبي، وأمرت المحكمة بدفع مبلغ إجمالي قدره 15 ألف درهم بعد ضبطها عبر كاميرات المراقبة وهي تأخذ عقدًا تبلغ قيمته 10 آلاف درهم.
أمرت محكمة الجنح والمخالفات في دبي المرأة بدفع غرامة قدرها 5,000 درهم، بالإضافة إلى 10,000 درهم كتعويض للمتجر عن القطعة المسروقة.
وقع الحادث في شهر مارس من هذا العام، عندما لاحظ أحد بائعي المجوهرات اختفاء العقد بعد فترة وجيزة من مغادرة المشتبه بها للمتجر. وكشفت لقطات المراقبة لاحقًا أن المرأة قامت بوضع القطعة في حقيبتها قبل أن تغادر المكان بسرعة.
تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بها عبر مركبتها وإلقاء القبض عليها. وأثناء الاستجواب، أقرت المرأة بأنها أخذت العقد لكنها زعمت أنها لم تكن تنوي سرقته، موضحة أنها تلقت للتو نبأ وفاة شقيقتها وكانت في حالة اضطراب نفسي.
طالب محامي الدفاع عنها بتخفيف العقوبة، لكن المحكمة قضت بأن الأدلة تُثبت بوضوح نية السرقة. وأكد القاضي أن "سلوك المدعى عليها والظروف المحيطة بها تشير إلى وعيها التام بأفعالها".