غرامات على السيارات المتسخة تصل إلى 3000 درهم
حرص المقيمين الذين يسافرون لقضاء إجازة صيفية طويلة لا يقتصر على تأمين منازلهم فقط بل إنهم يتخذون الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سياراتهم نظيفة وبحالة جيدة.
وسبق أن تم فرض غرامات على البعض لتركهم سياراتهم متسخة في مواقف السيارات العامة أثناء سفرهم في إجازة، وهم الآن يتخذون خطوات استباقية حتى يمكنهم الاستمتاع بإجازاتهم دون قلق تغريمهم مرة أخرى .
ومن بين هؤلاء هادي أماني المقيم في الشارقة، والذي سيعود إلى منزله في شيراز بإيران لمدة 20 يوماً لقضاء إجازة الصيف. وقال لصحيفة خليج تايمز: "سأقوم بتعيين عامل نظافة للاهتمام بسيارتي أثناء غيابي، إن الأمر لا يتعلق بتجنب الغرامات فحسب، بل أريد دائماً الحفاظ على سيارتي في حالة جيدة."
من جانبه، أكد عبد الرحمن الطاهر، المقيم في دبي، والذي يعيش في منطقة النهدة، أنه لا يريد تكرار ما حدث معه في المرة الأخيرة التي ذهب فيها لقضاء إجازته الصيفية. وأضاف: "فوجئت عند عودتي إلى دبي بغرامة قدرها 500 درهم لعدم غسل سيارتي، حيث ركنت سيارتي بالقرب من منزلي ولم يكن هناك من يعتني بها."
وأضاف "الآن، وقبل أن أسافر سأترك سيارتي في المكتب وأعطي المفتاح لأحد زملائي. إن موقف السيارات داخل المبنى ولن يتراكم الغبار على سيارتي أثناء غيابي".
وفي أبوظبي، طلب محمد أبو سالم، أردني الجنسية مقيم في شارع حمدان، من شقيقه أحمد تنظيف سيارته مرة أسبوعياً، وقال: "أحد أصدقائي الذي غاب عن العمل لمدة شهر، تم تغريمه 3000 درهم العام الماضي بسبب اتساخ سيارته، وأنا لا أجازف، لذا طلبت من أخي أن يعتني بسيارتي أثناء غيابي".
حملة على "السيارات المتسخة"
وفي العام الماضي، كثفت السلطات في منطقة الظفرة بأبوظبي عمليات التفتيش لإزالة السيارات المهجورة من مواقف السيارات والأماكن العامة. وفوجئ بعض السكان الذين عادوا لتوهم من إجازة طويلة بتلقي غرامة قدرها 3000 درهم.
وقال مسؤولون بالبلدية أنه يجب اتباع القواعد لمنع المخاطر الصحية و"عدم تشويه المظهر الجمالي للمدينة" ويجب من المالكين الحفاظ على نظافة سياراتهم.
وتم تطبيق هذه السياسة ضد السيارات المتسخة في دبي منذ يوليو 2019. ووفقاً لبلدية دبي، سيتم فرض غرامة قدرها 500 درهم على السكان إذا تركوا سيارتهم متوقفة في مواقف السيارات العامة، دون غسلها لفترة طويلة من الزمن.
ويعمل المفتشون على رصد السيارات المهجورة، وبمجرد تحديد سيارة مهملة، يتم وضع إشعار على زجاج السيارة الأمامي ويُمنح المالك مهلة تصل إلى 15 يوماً لتنظيف السيارة، وإلا فسيتم حجزها من قبل السلطات.
وبالعودة إلى عام 2021، صادرت بلدية الشارقة ما مجموعه 3911 "سيارة مهملة" في جميع أنحاء الإمارة في الأشهر الستة الأولى من العام.
"حافظ على سيارتك في أفضل حالاتها"
وقال الباحث الإماراتي في السلامة المرورية الدكتور مصطفى الدح: "يجب على سائقي السيارات أن يأخذوا في الاعتبار أن غسل سياراتهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في منع الصدأ من الخارج. إن المحافظة على السيارة نظيفة تعني أيضاً أنك تحافظ على سيارتك في أفضل حالاتها".
وأضاف مصطفى الدح، الذي كان رئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي أنه يمكن الاحتفاظ بالسيارات في المرآب أو موقف السيارات تحت الأرض. يمكن للمالكين أن يطلبوا من صديق أو أحد أفراد العائلة غسل السيارة، وإن الهدف من هذا الأمر لا يقتصر على الحفاظ على نظافة السيارة ولكنه أيضاً يخدم الأغراض الأمنية."
وأشار الدح إلى أن "درجات الحرارة الخارجية مرتفعة جداً خلال فصل الصيف في منطقتنا، حيث تصل إلى الحدود القصوى التي صممت السيارات للعمل فيها. وعندما يقترن ضوء الشمس المباشر مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية - خلال ساعات الذروة - يمكن أن يكون ذلك ضاراً جداً بالبلاستيك والمواد العضوية. ويمكن رؤية العلامات الواضحة التي تدل على أن السيارة تقضي معظم الوقت تحت أشعة الشمس في المصابيح الأمامية حيث يتحول لونها إلى اللون الأصفر وتبدو باهتة ومتشققة.
وشدد الدح على أهمية النصائح التالية لأصحاب السيارات الذين سيغيبون هذا الصيف:
أعط المفتاح لشخص يمكنه تشغيل السيارة لفترة قصيرة (مرة واحدة في الأسبوع، قم بتشغيل المحرك لمدة 10 دقائق، وقيادته لفترة قصيرة إن أمكن).
ابحث عن مكان مظلل لركن السيارة، أو استخدم الغطاء (تبدأ أسعار غطاء السيارة من حوالي 150 درهماً).
تأكد من أن ضغط الإطارات عند الضغط الموصى به، أو أعلى بنسبة 5 إلى 10 بالمائة لضمان عدم نفاذ الهواء منها، حيث يمكن للإطارات بشكل طبيعي أن تسرب القليل من الهواء بمرور الوقت.
استخدم ستائر الوقاية من الشمس على الجزء الداخلي من زجاج السيارة، إذا كان لا بد من ترك السيارة في مكان معرض للشمس، حتى ولو لجزء من اليوم.