غرامات على السيارات المتسخة تصل إلى 3000 درهم

من جانبه، أكد عبد الرحمن الطاهر، المقيم في دبي، والذي يعيش في منطقة النهدة، أنه لا يريد تكرار ما حدث معه في المرة الأخيرة التي ذهب فيها لقضاء إجازته الصيفية. وأضاف: "فوجئت عند عودتي إلى دبي بغرامة قدرها 500 درهم لعدم غسل سيارتي، حيث ركنت سيارتي بالقرب من منزلي ولم يكن هناك من يعتني بها."