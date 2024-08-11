دبي: تغريم السائق والمشاة بعد حادث دهس

دعا خبير قانوني سكان دبي إلى الوعي بقوانين المرور الخاصة بمعابر المشاة، حيث تنطبق القواعد والغرامات والعقوبات على السائقين والمشاة على حد سواء. جاء ذلك بعد أن قضت محكمة في دبي بتغريم سائق ومشاة بعد حادث دهس، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وفرضت المحكمة غرامة 3 آلاف درهم على السائق لتعريض سلامة الآخرين للخطر، و200 درهم على المشاة لعبور الطريق من الأماكن غير المخصصة لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، يُطلب من المشاة استخدام معابر المشاة أو الجسور أو مترو الأنفاق لعبور الطرق. ويُعاقب على عدم القيام بذلك بتغريمهم بمبلغ 400 درهم . وفي القضية المذكورة أعلاه، أظهرت المحكمة تساهلاً في إصدار أحكام الإدانة ضد كليهما.

وقد سلطت شرطة دبي الضوء مرات عدة على أن مخالفة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. ففي العام الماضي، لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 339 آخرون في حوادث دهس، حيث عبروا الطرق من أماكن غير مخصصة لهم. وفي عام 2023، تم تغريم ما يقرب من 44 ألف من المشاة لمخالفة العبور من الأماكن غير المخصصة لهم.

وحذر الخبير القانوني عبد الرحمن القاسم من أن قوانين المرور تنطبق على السائقين والمشاة على حد سواء. وقال لصحيفة خليج تايمز : "حتى لو كنت، باعتباري مشاة، أعبر من منطقة غير مخصصة، فإن السائق يتحمل مسؤولية توخي الحذر والاهتمام بي".

وفي وقت سابق من هذا العام، تم فرض غرامة على سائق واثنين من المشاة بعد وقوع حادث في دبي أدى إلى إصابة المشاة. وأدانت محكمة مرور دبي السائق العربي لعدم التزامه بقواعد المرور، بينما عوقب المشاة الآسيويون لعبورهم من منطقة غير مخصصة. وغُرِّم السائق 2000 درهم والمشاة 400 درهم لكل منهم.

في المعابر المحددة، فإن عدم إعطاء الأولوية للمشاة يعاقب عليه بغرامة قدرها 500 درهم وست نقاط سوداء.

وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز مؤخراً، قال مسؤول في شرطة دبي إن سائقي السيارات عليهم الانتظار حتى يعبر المشاة الطريق بالكامل. ويسرع بعض سائقي السيارات بعد عبور المشاة لجزء من الطريق.

وأضاف الضابط "ومع ذلك، يجب على السائقين الانتظار حتى يعبر المشاة بالكامل قبل المضي قدما، وإلا سيتم تغريمهم".

تستخدم الشرطة الأجهزة الذكية لرصد المخالفات عند معابر المشاة، حيث يتم تسجيل المخالفات بالفيديو ومراجعتها من قبل الشرطة قبل إصدار الغرامات.