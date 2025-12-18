غرامات صارمة على القيادة غير الآمنة في الظروف الممطرة

مع هطول أمطار غزيرة على بعض أجزاء من الإمارات وتوقع طقس غير مستقر في أبوظبي ودبي الليلة، حثت السلطات الإماراتية السائقين على توخي الحذر وحذرت من أن عقوبات أشد ستطبق على المخالفات المرورية التي تعرض الأرواح للخطر خلال الظروف الجوية السيئة.