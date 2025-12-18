غرامات صارمة على القيادة غير الآمنة في الظروف الممطرة

مع هطول أمطار غزيرة على بعض أجزاء من الإمارات وتوقع طقس غير مستقر في أبوظبي ودبي الليلة، حثت السلطات الإماراتية السائقين على توخي الحذر وحذرت من أن عقوبات أشد ستطبق على المخالفات المرورية التي تعرض الأرواح للخطر خلال الظروف الجوية السيئة.
أبرزت وزارة الداخلية الإماراتية العقوبات الصارمة بموجب القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات التحكم في المرور، مستهدفة السلوك غير الآمن خلال الطقس الممطر وأحداث الفيضانات.
حذرت السلطات السكان من التجمع بالقرب من الأودية والسهول الفيضية والسدود خلال الظروف الممطرة. يواجه المخالفون غرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط سوداء لمثل هذا السلوك. دخول الأودية الجارية، بغض النظر عن الخطر المدرك، يحمل عقوبات أشد — غرامة قدرها 2000 درهم، 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا.
تشمل الانتهاكات الإضافية عرقلة السلطات خلال حالات الطوارئ، مثل إدارة المرور، خدمات الإسعاف، أو عمليات الإنقاذ خلال هطول الأمطار وفيضانات الأودية. يمكن أن يواجه المخالفون غرامة قدرها 1000 درهم، 4 نقاط سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور خلال الظروف الجوية السيئة وتقليل مخاطر الحوادث وفقدان الأرواح. حثت السلطات السكان على الالتزام الصارم بجميع إرشادات السلامة، وتجنب المناطق الخطرة، والتعاون الكامل مع خدمات الطوارئ خلال الفيضانات والعواصف.
إليك المخالفات المرورية الأخرى المتعلقة بالطقس والغرامات:
التقاط الصور أو مقاطع الفيديو للأمطار أو الضباب أثناء القيادة: غرامة 800 درهم، أربع نقاط سوداء
القيادة بشكل خطير: غرامة 2000 درهم، 23 نقطة سوداء ومصادرة لمدة 60 يومًا
القيادة مع تشغيل أضواء الخطر: غرامة 500 درهم، أربع نقاط سوداء
القيادة في الضباب بدون أضواء: غرامة 500 درهم، 4 نقاط سوداء
القيادة في الضباب رغم التعليمات الرسمية بعدم ذلك: غرامة 500 درهم، 4 نقاط سوداء
عدم اتباع التعليمات الصادرة عن شرطي: غرامة 400 درهم، أربع نقاط سوداء
الهروب عندما يطلب الشرطي من السائق التوقف: غرامة 800 درهم، 12 نقطة سوداء
إليك بعض النصائح الهامة للسلامة التي يجب على السائقين الالتزام بها:
تحقق من إطارات سيارتك وتأكد من أنها في حالة جيدة قبل بدء رحلتك
تأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي للسيارة تعمل وفي حالة جيدة
قلل السرعة أثناء عبور البرك
استخدم المصابيح الأمامية حتى خلال النهار لرؤية السيارات بوضوح
لا تقود مع تشغيل أضواء الخطر
حافظ على مسافة آمنة بين المركبات
التزم بعلامات حدود السرعة على الطريق وراقب لوحات العرض المعلوماتية
تجنب أي نوع من الإلهاء على الطريق
تجنب القيادة في الأودية