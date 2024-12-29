غرامات تصل إلى مليون درهم في القانون الإماراتي الجديد لتنظيم الأدوية والصيدليات

ويغطي القانون، الذي أُعلن عنه اليوم الأحد (29 ديسمبر)، الأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية ومستلزمات الرعاية الصحية والمنتجات البيولوجية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. كما يحكم البنوك الحيوية والمؤسسات الصيدلانية العاملة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة.