غداً: فرصة لتشكل الضباب ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة في دبي

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن يتوقعوا طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يوم السبت 18 أكتوبر، مع ظهور بعض السحب في المناطق الشرقية بعد الظهر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.