غداً: فرصة لتشكل الضباب ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة في دبي

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن يتوقعوا طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يوم السبت 18 أكتوبر، مع ظهور بعض السحب في المناطق الشرقية بعد الظهر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتتحول الأجواء إلى رطبة خلال الليل وصباح الأحد في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 24 و37 درجة مئوية، حيث ستسجل دبي أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية، وأبوظبي عند 37 درجة مئوية. وقد وصلت درجة الحرارة العظمى خلال يوم الجمعة إلى 39 درجة مئوية في منطقة سويحان عند الساعة 3:30 عصراً.
الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.
ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.