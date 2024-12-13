غداً ..سحب اليانصيب الإماراتي : فرص الفوز وكيفية المشاركة
من مشتري التذاكر الأوائل إلى أولئك الذين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة، ينتظر العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة السحب المباشر الأول ليانصيب الإمارات العربية المتحدة.
فيوم غدٍ السبت 14 ديسمبر، سيعرف اللاعبون والمتفرجون ما إذا كانوا سيفوزون بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم أم لا. تذكر أن فرصة مشتري التذاكر للفوز بالجائزة الكبرى تبلغ واحد من 8.8 مليون.
لم يتعرف بعض المقيمين بعد على يانصيب الإمارات العربية المتحدة منذ إطلاقه قبل بضعة أسابيع فقط. وينتظر العديد من الذين اشتروا التذاكر ويراقبون باهتمام شديد ما ستسفر عنه قرعة "يوم الحظ" الرئيسية.
فيما يلي دليل للسحب، وكيفية المطالبة بالجائزة، وبعض المشكلات التي قد يواجهها المشارك:
أين تشاهد سحب اليانصيب الإماراتي
سيتم إجراء السحب الافتتاحي لليانصيب الإماراتي في تمام الساعة 8.30 مساءً يوم السبت 14 ديسمبر.
سيتم بثه مباشرة على قناة اليوتيوب الرسمية لمنصة الألعاب: https://www.youtube.com/@theuaelottery/streams
في حين سيتم مشاركة التحديثات على صفحات Facebook و Instagram و X، سيكون من الأفضل مشاهدة القرعة على YouTube.
هل يمكن للاعب تغيير أو إلغاء تذكرة اليانصيب؟
لنفترض، لسبب ما، أنك تريد تغيير أرقامك ولكنك اشتريت التذكرة بالفعل - هل يمكنك القيام بذلك؟
يرجى ملاحظة أنه لن يكون بوسعك إجراء أي تغييرات على تذكرة اليانصيب الخاصة بك بعد الشراء. ولن تتمكن أيضًا من إلغائها.
هل تواجه مشكلة في تسجيل الدخول؟
لشراء التذاكر، يتعين عليك التسجيل، وخلال العملية، ستختار اسم مستخدم (إما رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني) وسيتعين عليك إنشاء كلمة مرور.
إذا لم تتمكن من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشائها، فانقر فوق "نسيت كلمة المرور" في صفحة تسجيل الدخول. إذا لم تتمكن من تذكر اسم المستخدم الخاص بك، فيجب عليك إرسال بريد إلكتروني إلى support@theuaelottery.ae.
يرجى ملاحظة أنك لن تتمكن من تغيير اسم المستخدم الخاص بك بعد إنشاء حسابك.
إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فانقر على ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة وانتقل إلى "معلومات الحساب"، ثم انقر على "تغيير كلمة المرور".
ماذا تفعل إذا تم رفض بطاقتك البنكية
للانضمام إلى إحدى الألعاب وشراء التذاكر، يتعين عليك "إيداع" رصيد في حسابك. وللمشاركة في السحب الرئيسي، يتعين عليك دفع 50 درهمًا إماراتيًا مقابل تذكرة.
نظرًا لأن العملية تتم عبر الإنترنت، فسوف يتعين عليك إدخال تفاصيل بطاقتك المصرفية لإجراء الدفع. ومع ذلك، هناك حالات لا يتم فيها إيداع الأموال في البنك ويتم رفض المعاملة.
وأوضحت يانصيب الإمارات العربية المتحدة أن "فشل الإيداع في كثير من الحالات يرجع إلى عدم معالجة بنك العميل لمعاملات الألعاب التجارية (MCC 7995) حاليًا". إذا كانت هذه هي الحالة، فيمكنك الاتصال بالبنك الخاص بك.
وبدلًا من ذلك، يمكنك الدفع باستخدام PayBy (www.payby.com).
إذا كنت خارج الإمارات العربية المتحدة أو في منطقة يُحظر فيها المقامرة التجارية، فمن المرجح أن يتم رفض الإيداع. وينطبق هذا أيضًا إذا كنت في الإمارات العربية المتحدة "ولكن داخل منطقة جغرافية حساسة مثل مسجد".
كيف تعرف إذا كنت قد فزت بجائزة
إذا قمت بشراء تذكرة باستخدام حسابك على موقع يانصيب الإمارات العربية المتحدة، فسوف تتلقى إشعارًا إذا فزت بجائزة. سيتعين عليك تسجيل الدخول للاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة.
بالنسبة لسحب اليوم المحظوظ، يمكنك التحقق من الأرقام الفائزة عبر الموقع الإلكتروني أو على حسابات يانصيب الإمارات العربية المتحدة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيفية المطالبة بالجائزة
بالنسبة للجوائز التي تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم، سيتم تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب الفائز.
ومع ذلك، إذا كانت الجائزة النقدية أكثر من 100 ألف درهم، فيجب على الفائز الاتصال بيانصيب الإمارات العربية المتحدة على support@theuaelottery.ae أو 800 2365.
ملاحظة: لن يكون لدى الفائز سوى 180 يومًا للمطالبة بالجائزة. وإلا فسيتم مصادرتها.
سيتعين على الفائزين بجوائز نقدية ضخمة الانتظار لمدة 30 يومًا تقريبًا حتى يتم تنفيذ بعض إجراءات التحقق.
للمطالبة بجائزة كبيرة، قد يتعين على الشخص تقديم بعض المعلومات الشخصية، بما في ذلك: اسمك الكامل، وعنوانك، وتاريخ ميلادك، وجنسك، وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، والصورة الحالية، ومسح الوجه، أو ما يعادله من وسائل التعريف المرئية للاعب لأغراض التعرف على الوجه وتفاصيل الدفع، بالإضافة إلى إثبات الحق في المطالبة بالجائزة.