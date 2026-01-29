غداً: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة متوقعة

يمكن للمقيمين توقع هطول أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة 30 يناير، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية .
من المتوقع أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا وغائمًا أحيانًا فوق بعض المناطق الشرقية والشمالية.
من المرجح أن يصبح الطقس رطبًا ليلاً وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط فوق البحر، بسرعة 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر معتدلاً إلى مضطرب أحيانًا في الخليج العربي، وخفيفًا إلى معتدل، ليصبح مضطربًا ليلاً في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في جبل جيس وتصل إلى 26 درجة مئوية في مناطق أخرى.
في غضون ذلك، ستشهد مدن مثل دبي وأبوظبي والشارقة ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية و 25 درجة مئوية و 26 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 19 درجة مئوية و 16 درجة مئوية و 16 درجة مئوية على التوالي.