غداً إغلاق جزئي لشارع نهيان الأول بأبوظبي

من المقرر أن يتم إغلاق طريق رئيسي في مدينة العين بأبوظبي جزئياً لمدة شهر تقريباً ابتداءً من يوم غد الأحد 14 يوليو، وفقاً لموقع بلدية أبوظبي

ويبدأ الإغلاق على شارع نهيان الأول من الساعة 12 ظهراً يوم الأحد ويستمر حتى يوم السبت 10 أغسطس.

وسيتم إغلاق الطريق وتحويل حركة المرور إلى الاتجاه المقابل، وسيتم إغلاق المسار المظلل باللون الأحمر، بينما لن يتأثر المسار باللون الأخضر.