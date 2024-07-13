غداً إغلاق جزئي لشارع نهيان الأول بأبوظبي
من المقرر أن يتم إغلاق طريق رئيسي في مدينة العين بأبوظبي جزئياً لمدة شهر تقريباً ابتداءً من يوم غد الأحد 14 يوليو، وفقاً لموقع بلدية أبوظبي
ويبدأ الإغلاق على شارع نهيان الأول من الساعة 12 ظهراً يوم الأحد ويستمر حتى يوم السبت 10 أغسطس.
وسيتم إغلاق الطريق وتحويل حركة المرور إلى الاتجاه المقابل، وسيتم إغلاق المسار المظلل باللون الأحمر، بينما لن يتأثر المسار باللون الأخضر.
الخريطة أدناه توضح منطقة الإغلاق:
وأعلنت الهيئة الحكومية عن إغلاق الطريق على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت، كما أعلنت السلطات إغلاقاً جزئياً لشارع شخبوط بن سلطان بمدينة العين اعتباراً من يوم غد الأحد 14 يوليو وحتى الأحد 4 أغسطس.
وسيتم إغلاق المسار الأيمن لشارع شخبوط بن سلطان. سيتم إغلاق المسار المظلل باللون الأحمر، بينما لن يتأثر المسار باللون الأخضر.
وأهابت الهيئة بالسائقين ضرورة القيادة بحذر والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.