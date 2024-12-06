غداً..عرض سبيكة ذهبية بوزن 300 كيلوغرام في دبي: الأكبر في العالم
يستعد "امتداد سوق الذهب" بدبي، هذا الأسبوع، لعرض سبيكة ذهبية ضخمة تزن 300 كيلوغرام، وهي الأكبر في العالم، في مشهد يُبرز مكانة المدينة كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة.
ويتيح هذا الحدث الفريد، الذي سيقام يومي 7 و8 ديسمبر، لزوّاره فرصة استثنائية لمشاهدة سبيكة الذهب العملاقة عن قرب، في مصنع الإمارات للمسكوكات في "امتداد سوق الذهب" بدبي. وقد حطمت هذه السبيكة، بوزنها الذي يفوق 300 كيلوغرام، الرقم القياسي السابق المسجل لسبيكة بوزن 250 كيلوغراماً عُرضت في اليابان.
وقال المنظمون: "ولتوثيق هذه اللحظة الفريدة، يُمكن للزوّار التقاط الصور التذكارية بجانب هذه التحفة الاستثنائية، ليصبح التاريخ جزءاً من تجربتهم".
وأضافوا: "يجسّد هذا الحدث التزام دبي بالابتكار والتميز في صناعة الذهب والمعادن الثمينة، ويسلّط الضوء على الدور المحوري لتجار التجزئة المحليين في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في عالم السلع الفاخرة والتجارة."