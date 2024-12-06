غداً..عرض سبيكة ذهبية بوزن 300 كيلوغرام في دبي: الأكبر في العالم

ويتيح هذا الحدث الفريد، الذي سيقام يومي 7 و8 ديسمبر، لزوّاره فرصة استثنائية لمشاهدة سبيكة الذهب العملاقة عن قرب، في مصنع الإمارات للمسكوكات في "امتداد سوق الذهب" بدبي. وقد حطمت هذه السبيكة، بوزنها الذي يفوق 300 كيلوغرام، الرقم القياسي السابق المسجل لسبيكة بوزن 250 كيلوغراماً عُرضت في اليابان.