غداً..الإمارات تطلق القمر الاصطناعي "فاي-1"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن جاهزية القمر الاصطناعي فاي-1 للإطلاق، وهو أول منصة معيارية تُطوّر ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في إطار مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع". ومن المقرر أن يتم الإطلاق في موعد محدد غدًا 19 نوفمبر 2025 على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.



يُشكّل فاي-1 خطوة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو فتح المجال أمام الدول والمؤسسات للوصول إلى الفضاء، وتعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا. وقد تم تطوير وتجميع القمر الاصطناعي بالكامل في دبي، ليعكس رؤية الإمارات في استثمار الابتكار وتمكين الشركاء الدوليين من المساهمة الفاعلة في مجال استكشاف الفضاء.



وقال عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، مركز محمد بن راشد للفضاء: "تجسد مهمة فاي-1 رؤية دولة الإمارات في خلق فرص متكافئة للجميع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة في مجال استكشاف الفضاء. توفر هذه المبادرة منصة حقيقية تمكّن الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي. كما يعكس تطوير هذا القمر الاصطناعي بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وتمكين الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا”.

من جانبها، قالت آرتي هولا-مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "بينما نستعد لإطلاق القمر الاصطناعي فاي-1، تتجلى أمامنا القوة الحقيقية للتعاون الدولي البنّاء. فمن خلال الإطار متعدد الأطراف الذي يقدّمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وبفضل القدرات المتقدمة لمركز محمد بن راشد للفضاء، نُمكّن جهات جديدة من تحويل أفكارها إلى مشاريع فضائية واقعية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وتعزيز برامجها الوطنية. تشكّل مثل هذه المبادرات ركيزة أساسية لضمان وصولٍ عادلٍ ومتكافئٍ إلى الفضاء، وتوزيعٍ أوسع لفوائد التقدّم العلمي بين جميع الدول”.