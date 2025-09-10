غباش يبعث برقية تضامن إلى رئيس "الشورى القطري" ويدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى معالي حسن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، أكد فيها على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أكد معاليه على ثقته أن دولة قطر بتاريخها، وبحكمة قيادتها، وبعمق انتمائها العربي ستخرج أكثر قوة وصلابة.