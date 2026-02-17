غبار وانخفاض جديد في الحرارة.. دبي تسجل 17 درجة

ستهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية، عبر البلاد. ستكون منعشة أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.