غبار وانخفاض جديد في الحرارة.. دبي تسجل 17 درجة

يتوقع سكان الإمارات أجواء مغبرة خلال ساعات النهار يوم الثلاثاء (17 فبراير)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية .
أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو سيكون غائماً جزئياً يوم الثلاثاء، مع ظهور المزيد من السحب في المناطق الشرقية.
ستكون درجات الحرارة في دبي مريحة، حيث تنخفض الزئبق إلى 17 درجة مئوية، بينما ستشهد أبوظبي درجات حرارة منخفضة تصل إلى 18 درجة مئوية.
سترتفع درجات الحرارة. سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة المناطق الغربية.
ستهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى جنوبية شرقية، عبر البلاد. ستكون منعشة أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر معتدلاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرباً صباحاً في بحر عمان.