غاب في حريق سويسرا.. عائلة طالب من دبي تنتظر معجزة

قال عم مراهق مقيم في دبي يُخشى وفاته في الحريق المدمر الذي اندلع بمنتجع تزلج سويسري، إن العائلة لا تزال تنتظر نتائج فحص الحمض النووي (DNA) الخاص به. ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، لا تزال عائلة "إيمانويل جاليبيني"، البالغ من العمر 17 عاماً، تنتظر معرفة مصيره.

وكان إيمانويل قد حوصر في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في الحريق الذي اجتاح منتجع التزلج الشهير "كران مونتانا" في سويسرا. وقد أسفر الحريق عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة أكثر من 115 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وذكرت السلطات أن شدة الحروق جعل من الصعب تحديد هوية القتلى والمصابين، وأن العملية قد تستغرق أياماً، إن لم تكن أسابيع.

وكان والد إيمانويل من بين عدد من الآباء الذين أطلقوا مناشدات عامة للمساعدة في العثور على أطفالهم الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

إيمانويل، وهو في الأصل من مدينة جنوة الإيطالية، كان لاعب غولف موهوباً يعيش في دولة الإمارات منذ عدة سنوات مع عائلته. وكان يدرس في مدرسة مرموقة بدبي، وكان من المتوقع أن يتخرج في عام 2027.

قائمة المفقودين

وفقاً لوزارة الخارجية الإيطالية، لا يزال ستة من مواطنيها في عداد المفقودين، وكان إيمانويل أحدهم. كان الشاب يقيم في المنتجع مع والديه، وتوجه إلى حانة المنتجع مع صديقين له في ليلة رأس السنة.

وذكرت تقارير إعلامية دولية أن عائلته تحدثت إليه عند منتصف الليل ولم تسمع عنه شيئاً بعد ذلك. وفور اندلاع الأنباء، بدأ والداه محاولة التواصل معه لكنهما لم يتمكنا من ذلك.

وقضيا يوم الخميس في التنقل بين المستشفيات في جميع أنحاء المنطقة لمحاولة العثور على ابنهما بين المصابين.

وقال والده للتلفزيون الإيطالي، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لا يمكننا التواصل معه.. ساعدونا في العثور عليه".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن الوزارة لم تؤكد الوفاة بعد. وفي الوقت نفسه، وردت أنباء تفيد بأنه تم العثور على هاتف إيمانويل يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت السلطات السويسرية إن الحريق ربما بدأ من "شموع الشرار" (Sparkler candles) التي وُضعت فوق الزجاجات. وأضافت السلطات أن هذه الزجاجات كانت قريبة جداً من السقف، مما أدى إلى وقوع حادثة "الوميض الشامل" (Flashover)، حيث انتشر الحريق بسرعة هائلة.

وحادثة "الوميض الشامل" هي واقعة مفاجئة وخطيرة للغاية، حيث تشتعل النيران في كل شيء داخل الغرفة في الوقت نفسه تقريباً. فعندما تصل درجات الحرارة إلى مستوى مرتفع بما يكفي، تشتعل جميع المواد القابلة للاحتراق في المكان، بما في ذلك الأثاث والستائر والملابس وحتى الغازات القابلة للاشتعال في الهواء، في آن واحد؛ فيتحول الحريق من كونه محصوراً في بقعة معينة إلى اجتياح الغرفة بأكملها في غضون ثوانٍ.