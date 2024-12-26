"عين دبي" تستقطب مئات الزوار في يومها الأول : تجربة لا تُنسى

وقال أحد حراس الأمن: "تم افتتاح المعلم السياحي بشكل تجريبي في 25 ديسمبر، وبما أنه كان يوم عيد الميلاد، كان هناك العديد من الناس في المركز التجاري. لاحظ العديد منهم أنه مفتوح، فحجزوا التذاكر على الفور. بالإضافة إلى ذلك، جاء أفراد من الموظفين مع عائلاتهم. كان المكان مزدحماً للغاية، وكان به مئات الزوار، وربما حتى الآلاف. نتوقع المزيد من الناس اليوم".

تم إغلاق المعلم السياحي الشهير "لأعمال التحسين" منذ مارس 2022 وأعيد فتحه الآن للجمهور بأسعار تذاكر تتراوح من 145 درهماً إماراتياً إلى 1260 درهماً إماراتياً.