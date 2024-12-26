"عين دبي" تستقطب مئات الزوار في يومها الأول : تجربة لا تُنسى
استقبلت عين دبي، أعلى عجلة ترفيهية في العالم، والتي أعيد فتحها بعد أعمال ترميم استمرت أكثر من عامين، مئات الزوار في اليوم الأول من افتتاحها التجريبي، بحسب شهود عيان.
وقال أحد حراس الأمن: "تم افتتاح المعلم السياحي بشكل تجريبي في 25 ديسمبر، وبما أنه كان يوم عيد الميلاد، كان هناك العديد من الناس في المركز التجاري. لاحظ العديد منهم أنه مفتوح، فحجزوا التذاكر على الفور. بالإضافة إلى ذلك، جاء أفراد من الموظفين مع عائلاتهم. كان المكان مزدحماً للغاية، وكان به مئات الزوار، وربما حتى الآلاف. نتوقع المزيد من الناس اليوم".
تم إغلاق المعلم السياحي الشهير "لأعمال التحسين" منذ مارس 2022 وأعيد فتحه الآن للجمهور بأسعار تذاكر تتراوح من 145 درهماً إماراتياً إلى 1260 درهماً إماراتياً.
تجاوز التوقعات
كان المواطن الإماراتي أحمد هاني من بين أول من صعدوا على عجلة جيتواي التي يبلغ ارتفاعها 250 متراً في اليوم الأول من افتتاحها. وقال: "كانت هذه أول تجربة لي مع هذه العجلة، ومهما كانت توقعاتي، فقد فاقت المناظر الطبيعية جميع التوقعات. استمتعت أنا وعائلتي بمنظر غروب الشمس، وكان مشهداً خلاباً حقاً".
قال إن معظم الأشخاص الذين التقاهم أمس كانوا يزورون المكان لأول مرة. وأضاف: "كان هناك بعض الأشخاص الذين زاروه في وقت سابق، ولكن معظمهم كانوا يزورونه لأول مرة. لقد كانت تجربة رائعة للغاية. هناك خيار لحجز كبسولة كاملة لنفسك للاحتفال، وسيتم تزيينها حسب رغبتك. أعتقد أن هذا سيكون خياراً شائعاً للغاية بين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة".
تقع "عين دبي" على جزيرة "بلوواترز" في دبي، وقد تم افتتاحها للجمهور في عام 2021. تستغرق كل جولة في هذه العجلة السياحية حوالي 38 دقيقة، وتوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على أفق مدينة دبي.
"لقد كنا محظوظين"
كانت المؤثرة الإندونيسية فينا موليانا تزور شقيقتها كارينا في دبي مع عائلتها عندما قرروا زيارة جزيرة بلو ووترز.
"لقد رأيت عجلة فيريس في سنغافورة ولندن، ولكنني أردت ركوب عين دبي لأنها الأطول"، قالت فينا. "لم أكن أعلم أنها كانت مغلقة ثم أُعيد افتتاحها أمس. أعتقد أننا كنا محظوظين. في هذا الصباح، جئنا إلى هنا وحجزنا التذاكر. كانت تجربة لا تُصدق. المنظر من الأعلى، خاصة من نخلة جميرا وبرج العرب، كان مذهلاً."
كما قامت فينا، التي تقضي أسبوعين في دبي، بتجربة القفز بالمظلات، وقالت إنها استمتعت بها حقاً. وقالت مازحة: "أعرف الآن شعور القفز من الطائرة. كانت أيضاً تجربة رائعة مع مناظر خلابة".
"كان علينا أن نركبها"
كان الزوجان البولنديان، يانوش وإيفونا، ينظران من نافذة فندقهما في دبي مارينا عندما لاحظا أن العجلة بدأت تعمل. وقال يانوش: "عندما وصلنا، كانت العجلة ثابتة، ولكن في مساء أمس بدأت في التحرك، لذا قررنا التحقق منها".
وكانوا من أوائل الزوار الذين وصلوا يوم الخميس لركوب العجلة عندما بدأت عملياتها في الساعة 12 ظهراً. وقال يانوش: "كانت تجربة رائعة للغاية. إنه اليوم الأخير لنا في دبي، حيث سنغادر غداً. نحن سعداء لأننا حصلنا على فرصة لتجربة العجلة قبل مغادرتنا".
لمزيد من المعلومات حول كيفية حجز التذاكر، اقرأ شرحنا هنا.