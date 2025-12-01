"عيشي بلادي": مواطنون ومقيمون يصدحون بالنشيد في الـ11 صباحاً.. احتفالاً باتحاد الإمارات

في تمام الساعة 11 صباحاً بالضبط من يوم غدٍ الثلاثاء، 2 ديسمبر، يُدعى كل من يعتبر الإمارات وطناً له للمشاركة في الغناء المتزامن للنشيد الوطني لدولة الإمارات على مستوى الدولة، مما يعكس "روح الوحدة والانتماء التي تكمن في قلب عيد الاتحاد (اليوم الوطني لدولة الإمارات)".
بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، يُشجع الإماراتيون والمقيمون والزوار — سواء كانوا في المنزل، أو في الشارع، أو في الأماكن العامة عبر الإمارات السبع — على المشاركة في هذه اللحظة الوطنية المشتركة.
نشر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الاثنين، للتذكير بالوقت والتاريخ المحددين للغناء المتزامن لـ "عيشي بلادي".
كما تلقى المقيمون رسالة نصية قصيرة (SMS) يوم الاثنين لحثهم على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية، "التي تعكس روح الوحدة والانتماء في قلب عيد الاتحاد – صدى قوي يتردد في كل منزل وشارع ومدينة (في الإمارات)".
احتفالاً بالمجتمعات الغنية والمتنوعة للدولة، تم تحويل كلمات النشيد صوتياً باللغتين العربية والإنجليزية. الجميع مدعو للمشاركة باستخدام فيديو الغناء المصاحب الرسمي هنا: [إشارة إلى رابط الفيديو].
كما حُث الجميع على التقاط هذه اللحظة – التي تُظهر فخرهم وشعورهم بالوحدة – ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغات: #عيد_الاتحاد #أصوات_الوحدة.