عيد الميلاد في دبي: تقاليد جديدة وتنوع ثقافي
لكل عطلة أجواؤها الخاصة في دبي، وعيد الميلاد ليس مختلفاً.
في مدينة تتلاقى فيها الثقافات، حيث يقضي العديد من المغتربين أوقاتهم بعيداً عن وطنهم لقضاء العطلات، من المؤكد أن تتشكل تقاليد جديدة.
ويحمل هذا معنى خاصاً بالنسبة للشباب المسيحيين، الذين يكتشفون أن الجوهر الحقيقي لعيد الميلاد يكمن في التأمل، والإيمان، والمجتمع الذي يعززه.
ولقد أصبحت الكنيسة بالنسبة لهم ملاذاً للسلام والتواصل، وخاصة خلال موسم الأعياد.
قالت "ماريسا كازوي"، البالغة من العمر 23 عاماً وهي من جمهورية الكونغو الديمقراطية."بالنسبة لنا كمسيحيين، شهر ديسمبر هو الشهر الوحيد من السنة الذي يقبل الله فيه الصلوات"
إنها تحب أن يتم التشجيع على التعبير عن الإيمان، وأن يجتمع الأشخاص الذين قد لا يحضرون جلسات أداء الواجبات الدينية عادةً تحت كلمة الله.
بالنسبة للسريلانكي "جوي رينهارت براباجار" البالغ من العمر 27 عاماً، ساعدته مجموعة الكنيسة في مشاركة الصراعات الروحية، وإيجاد الأمان، وتعميق الصداقات نتيجة لذلك.
قالت الباكستانية "ميشيل أمار"، البالغة من العمر 23 عاماً: "الكنيسة هي المكان الوحيد الذي يتوقف فيه عقلي عن العمل، وأستطيع فقط الصلاة والهدوء".
وهي تذهب إلى كنيسة القديسة مريم في دبي، ورغم أنها تجلس في أغلب الأحيان بجوار غرباء، إلا أنها تشعر أن إيمانهم وحبهم المشترك لعيد الميلاد يجمعهم معاً.
وتجد "توسين أكينيمي"، البالغة من العمر 22 عاماً من المملكة المتحدة، القوة أيضاً في وقتها في الكنيسة المسيحية الإنجيلية في دبي (ECCD).
وأضافت "إنه المكان الذي أستطيع فيه أن أكون نفسي بالكامل وأن أجد السعادة في خدمة الآخرين".
متحدون في احتفال عالمي
وأضافت كازوي أن التنوع هو ما يجعل عيد الميلاد في دبي مميزاً بشكل خاص.
"عندما تجتمع مع أشخاص من ثقافات مختلفة، تشعر بثراء وجمال أكبر. كل شخص يجلب شيئاً فريداً، لكننا جميعاً نحتفل بنفس الشيء."
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعتبر عيد الميلاد احتفالاً وطنياً للسكان المسيحيين في البلاد. لذلك، كانت تقاليد كازوي تتمحور حول الأسرة والطعام والصلاة أثناء نشأتها.
أما في دبي، فقد كانت التجربة مختلفة تماماً.
"إنهم أقلية هنا، ولكنني أتمكن من الالتقاء بأشخاص في مثل عمري وأجد السلام في العبادة معاً. وهذا جعلني أدرك أن الأمر لا يتعلق بالبلاد، بل يتعلق بالناس".
وأعربت كل من أكينيمي وأمار عن هذا الشعور.
قالت أكينييمي"في البداية، كان الأمر بمثابة صدمة، ألا أحظى بإجازة عيد الميلاد. أعتقد أن هذا كان مجرد توقع ضيق الأفق لدي. لكن دبي أكثر ترحيباً من العديد من الأماكن الأخرى"، .
وكانت تقاليد عيد الميلاد البريطانية الخاصة بها حميمة أيضاً وتتمحور حول عائلتها البيولوجية.
تذكرت "كنا نستيقظ مبكراً، ونفتح الهدايا ونرتدي ملابس النوم، ونتناول وجبة إفطار كبيرة، ونقضي اليوم في مشاهدة أفلام عيد الميلاد معاً"
انتقلت أكينيمي لأول مرة إلى الإمارات العربية المتحدة عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها مع عائلتها، لكنها لم تعتبر نفسها مسيحية في ذلك الوقت. ولم تتخذ قراراً بالاهتمام بالإنجيل والمعمودية إلا في عام 2020، عندما ضرب الوباء وكانت تكافح من أجل صحتها العقلية.
انضمت إلى الكنيسة المسيحية الإنجيلية في دبي ECCD، وهي كنيسة متعددة الثقافات، مما أدخلها إلى مجتمع جديد وطرق جديدة للاحتفال بعيد الميلاد.
"الآن، أصبحت عائلتي تضم أفراداً من الكنيسة، ويزورنا بعض الأشخاص في المنزل كل عام. وهذا جعلني أرى عيد الميلاد بروح أكثر عطاءً".
بالنسبة لأمار، التي أمضت السنوات الـ14 الماضية في دبي، فقد تطورت تقاليد عيد الميلاد الباكستانية لديها.
وأضافت أن "عيد الميلاد في باكستان كان في الواقع متناقضاً مع الفكرة المسبقة التي قد تكون لدى الناس".
وعلى الرغم من كونها من الأقلية، فإنها تتذكر بحنان حضور قداس منتصف الليل في عشية عيد الميلاد مع عائلتها، وترحيبها بالأصدقاء، ثم فتح الهدايا على دفء المدافئ.
كما قالت أمار"الآن، بدلاً من تناول البولاو ولحم البقر الذي يعده والدي فقط على طاولة العشاء، أصبح لدينا المندي والحلويات العربية إلى جانب ذلك"،.
وقد تغيرت أيضاً قائمة ضيوف العطلة، وبدلاً من وجود الباكستانيين فقط في المنزل، انضم الآن إلى عائلة أمار أصدقاؤها اللبنانيون والأرمن والسوريون.
وقد ساهمت هذه التفاعلات في تعميق فهم ميشيل للمسيحية.
قالت "لم أكن أعلم بوجود هذا العدد الكبير من المسيحيين في العالم حتى التقيت ببعض هؤلاء الأصدقاء. لقد ساهم ذلك حقاً في توسيع فهمي لديني".
الصلاة من أجل السلام
بالنسبة لكل من أمار وبراباغار، يعتبر عيد الميلاد بمثابة وقت للتأمل والصلاة لأولئك الذين يواجهون صعوبات.
وأضافت ميشيل أنه في نهاية كل قداس في كنيسة القديسة مريم، هناك صلاة من أجل السلام، وخاصة لشعب غزة.
ويتم جمع التبرعات أيضاً للمسيحيين في غزة، الذين يجدون صعوبة في الاحتفال بعيد الميلاد وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشارت أمار إلى أن "عائلتي تشعر بالعجز حقاً في المنزل أيضاً".
"يمكننا أن نقوم بدورنا، وهو المقاطعة ونشر الوعي، ولكن بخلاف ذلك، فإن التأثير ليس كافياً".
وأكد براباجار أيضاً على أهمية الصلاة من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، مستفيداً من تجاربه الشخصية مع الحرب الأهلية في سريلانكا.
وأضاف "نحن نذكرهم دائماً في صلواتنا، في الواقع نحن لا نصلي من أجل هؤلاء الناس في يوم عيد الميلاد فقط، بل نصلي بشكل عام من أجل السلام والمساعدة للجميع".
في العديد من الكنائس، من المعتاد جمع الأموال والأشياء مثل الطعام والملابس لمساعدة المحتاجين.
وأوضح أن "عيد الميلاد بالنسبة لنا هو عطاء لهذا العالم أجمع لأن الله بذل ابنه الوحيد من أجلنا".
الإرشاد والنمو الروحي
واجهت ماريسا كازوي صعوبة في البداية في العثور على مجتمع مسيحي عندما انتقلت إلى دبي في سن التاسعة عشرة لمتابعة تعليمها العالي.
"أتذكر أنني رأيت أصدقائي المسلمين يصلون معاً، ويذهبون إلى صلاة الجمعة معاً، وقلت لنفسي إنني أريد ذلك أيضاً. صليت بشأن ذلك، وطلبت من الله أن يجعلنا مجتمعين معاً."
تجلت صلواتها في عام 2023، عندما دعاها أحد الأصدقاء بشكل غير متوقع إلى مجموعة دراسة الكتاب المقدس التي يحضرها.
قالت: "استغرق الأمر بعض الوقت حتى أصبحت جزءاً من هذا المجتمع، ولكن بمجرد أن التزمت به، بدأت أشعر وكأنني في بيتي. أصبح عيد الميلاد احتفالياً مرة أخرى لأن الكنيسة تتأكد من أننا لا نفوت أي شيء."
إن كونها جزءاً من هذه المجموعة جعلها أقرب إلى شبكة الدعم.
وأوضحت أن "هذا يوفر لك حقاً أشخاصاً تتطلع إليهم، أشخاصاً يحاسبونك، أشخاصاً يراقبونك ويراقبون إيمانك".
كما استفادت أكينيمي من الصداقات المستدامة والمجتمع في كنيستها. وتوضح أن هذا يرجع إلى أن المسيح أصبح الآن في مركز كل شيء.
"هذا يسمح لي بإظهار التعاطف والرعاية والاهتمام بالآخرين."
إنها تعتقد أن هذا النمو في المسيح والتطور الروحي يأتي من التواجد المستمر في الكنيسة، حيث "تتجدد بالكلمة كل أسبوع".
منذ أن أصبحت عضواً في الكنيسة المسيحية الإنجيلية في دبي ECCD، تبنت أكينيمي أيضاً خدمة الآخرين، وهو الأمر الذي لم تفكر فيه أبداً قبل أن تصبح مسيحية.
"أقوم كل أسبوع بتقديم الشاي والقهوة بعد الكنيسة، وقد أصبح هذا امتداداً طبيعياً لإيماني."
ويعتبر عيد الميلاد أيضاً وقتاً للتأمل، ويمثل بداية قصة الخلاص.
قالت أمار: "مع تقدمي في السن، تعلمت أن أقدر الرسالة وراء عيد الميلاد. مجيء يسوع ليرشدنا إلى الطريق الصحيح، وفي النهاية ليضحي بنفسه من أجلنا."
إنه يؤمن بأن الإيمان لا يتعلق بما يمكنك رؤيته، بل بما تؤمن به في قلبك.