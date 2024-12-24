عيد الميلاد في دبي: تقاليد جديدة وتنوع ثقافي

في مدينة تتلاقى فيها الثقافات، حيث يقضي العديد من المغتربين أوقاتهم بعيداً عن وطنهم لقضاء العطلات، من المؤكد أن تتشكل تقاليد جديدة.

ويحمل هذا معنى خاصاً بالنسبة للشباب المسيحيين، الذين يكتشفون أن الجوهر الحقيقي لعيد الميلاد يكمن في التأمل، والإيمان، والمجتمع الذي يعززه.

ولقد أصبحت الكنيسة بالنسبة لهم ملاذاً للسلام والتواصل، وخاصة خلال موسم الأعياد.