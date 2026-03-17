عيد الفطر 2026".. الإنتاج المحلي يقود استقرار الأسعار وخصومات تصل إلى 40% في أسواق الإمارات

يستعد المتسوقون في جميع أنحاء الإمارات لعيد الفطر من خلال تخزين البقالة والحلويات والمشروبات، حيث يقول تجار التجزئة إن تحسين سلاسل التوريد والإنتاج المحلي يساعدان في استقرار أسعار المواد الغذائية الرئيسية قبل فترة العيد.
قامت محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد بزيادة مستويات المخزون تحسباً لارتفاع الطلب، خاصة على المنتجات الطازجة والأرز والحلويات وهدايا العيد التي يتم شراؤها عادة للتجمعات والاحتفالات العائلية.
قال كارلوس فاتاس بيرموديز، المدير العام لأسواق الوطنية، إنه بينما شهدت بعض المنتجات تقلبات مؤقتة في الأسعار في وقت سابق من الموسم، فإن السوق يستقر بسرعة.
“فيما يتعلق بالمنتجات الطازجة، شهدنا بعض الزيادة المؤقتة في أسعار البصل من الهند والطماطم، خاصة وأن بعض الطماطم كانت تستورد سابقاً من إيران،” قال. “ومع ذلك، يتكيف السوق بسرعة، ونحن نؤمن مصادر إمداد بديلة. في حالة الطماطم، الإنتاج المحلي في الإمارات قوي حالياً وكافٍ لتغطية طلب المستهلكين.”
يقول تجار التجزئة إن الإنتاج المحلي القوي والتوريد المتنوع يساعدان في الحفاظ على الإمدادات وتجنب الاضطرابات خلال فترة التسوق المزدحمة لعيد الفطر.
قال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المجموعة في مجموعة المايا، إن أسعار بعض الخضروات الرئيسية بدأت بالفعل في التراجع.
“في بداية الفترة لاحظنا بعض التقلبات في أسعار البصل والطماطم،” قال. “ومع ذلك، فقد عادت الأوضاع إلى طبيعتها إلى حد كبير الآن. وصلت الإمدادات من اليمن ومصر بكميات كبيرة، مما ساعد على خفض أسعار البصل بشكل كبير، بينما تساهم الطماطم المزروعة محلياً أيضاً في استقرار الأسعار.”
لدعم المتسوقين، تطرح محلات السوبر ماركت أيضاً عروضاً ترويجية خاصة بالعيد عبر فئات متعددة.
وفقاً لبيرموديز، يتم تقديم خصومات تصل إلى 40 بالمائة على الحلويات والشوكولاتة والألعاب والمنتجات العائلية، بالإضافة إلى عروض ترويجية على سلع البقالة الأساسية.
“صُممت هذه العروض لدعم العملاء الذين يستعدون للاحتفالات،” قال.
يُفيد تجار التجزئة أن الطلب يرتفع بشكل كبير عادةً في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، حيث يشتري المتسوقون سلعًا لاستضافة الضيوف وإعداد وجبات احتفالية.
ومع ذلك، لا يشعر جميع المتسوقين أن العروض الترويجية تتحول دائمًا إلى مدخرات حقيقية. وقالت منى حسن، المقيمة في دبي، إنها لاحظت تغيرات في الأسعار خلال رحلاتها الأخيرة للتسوق من البقالة وأصبحت أكثر انتقائية بشأن الأماكن التي تشتري منها المستلزمات المنزلية.
قالت منى إن عائلتها تميل إلى تبسيط تحضيرات العيد عن طريق طلب الطعام من الخارج بدلاً من إعداد وجبات كبيرة في المنزل لتوفير الوقت وإدارة التكاليف.
“عندما يتعلق الأمر بالتسوق للعيد، نشتري عادة المشروبات والشوكولاتة بكميات أكبر،” قالت.
وأضافت أنها تفضل شراء البقالة من متاجر الجملة أو المحلات التجارية في إمارات أخرى، حيث تُباع بعض السلع بشكل فردي بأسعار أقل. ووفقًا لمنى، أصبح العديد من المتسوقين أكثر حذرًا بشأن عروض السوبر ماركت الترويجية، وهم الآن حريصون على مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تقول محلات السوبر ماركت إن التخطيط القوي للإمدادات والشراكات مع الموردين والمزارع المحلية يساعد في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار خلال إحدى أكثر فترات التسوق ازدحامًا في العام.